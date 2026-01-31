Т. Калпаков иска още един централен защитник в „Марек“, доволен само от началните 25 минути на контролите

Старши треньорът на „Марек“ Танчо Калпаков отчита както позитивни, така и негативни сигнали от неговите футболисти по време на зимната подготовка. Според него дупничани започват добре приятелските срещи, но още преди да е изминал и половин час „им свършва въздухът“. „Вече изиграхме немалко контроли и впечатленията ми дотук са, че влизаме доста добре в мачовете. Започваме агресивно, но след 25-та мин. темпото ни пада, което не е нормално. На този етап би трябвало всичките да издържат поне по 45 минути. Наистина, понатрупаха умора в подготвителния период, но това е слабост, която се вижда. Да, тренирахме двуразово и ако няма умора, значи сме сбъркали нещо в подготовката. Но същото важи и за съперниците, те също се подготвят така. Времето минава и вече трябва да избистрим конкретна схема на игра и основен състав, с който да изградим стил, носещ успех в първенството“, коментира специалистът. Той е категоричен, че му е нужен още един опитен централен защитник, защото вижда големи проблеми в ариергарда на отбора. „Имаме проблем в отбраната. Опитваме се да вземем още един централен защитник. Все още го търсим и с него вече можем да имаме по-оптимален състав. Спрямо това, което имаме като бюджет, ще преценим какъв бранител можем да привлечем. В контролите допуснахме доста на брой ситуации и ни отбелязват немалко голове, което за сериозен отбор не е добре. През второто полувреме срещу „Спортист“ бяхме много разпокъсани, темпото много падна. Имаше опасности пред вратата ни след дълги топки, реакцията ни не беше добра. За зрителите стана интересно, защото имаше доста голове и ситуации, но мен това не ме радва. Предпочитам да не допускаме такива положения. Колкото до шансовете за гол, които пропиляхме – надявам се, че с времето нападателите ни ще повишават своята концентрация и ще реализираме по-висок процент от тях“, завърши Т. Калпаков. Днес дупничани срещат елитен съперник в четвъртия си контролен мач. Проверката със „Славия“ е от 14.00 ч. на стадион „Александър Шаламанов“ в столичния квартал „Овча купел“. Дотук „Марек“ е без загуба в спарингите след победа над „Септември“ (Сф) с 3:1 и 2 равенства – 2:2 с „Ботев“ (Вр) и 3:3 със „Спортист“ (Своге). Противник в последната контрола ще бъде третодивизионният „Оборище“ (Панагюрище) на 7 февруари.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ