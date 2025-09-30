Т. Калпаков: Положението в „Марек“ не е розово

Наставникът на „Марек“ Танчо Калпаков логично не бе доволен след поредния мач без победа и изпуснатите две точки при 1:1 с дублиращия тим на ЦСКА.

Феновете на „Марек“ отново си тръгнаха разочаровани

„Не мога да кажа, че имаше напрежение. Просто самият двубой беше много емоционален, с много нерви. Тежко е да се говори след такъв мач. Бяхме и с двама души повече, но реално не застрашихме ЦСКА II така, както ни се искаше. Футболистите тръгнаха повече на емоция, не се мислеше на терена. Момчетата трудно чуваха указанията отвън. Много неправилно подходихме с оглед на това, че имахме числено превъзходство. Проведохме атаки, които бяха плод на някаква случайност. Не се позиционирахме правилно и не успяхме да отворим широчина. В по-голямата част от второто полувреме не се усещаше, че имаме числено предимство. Противникът създаде доста повече чисти положения и може би ние трябва да сме по-щастливи от равенството. Познаваме се всички отбори във Втора лига. Имаше единствено неизвестност кой ще свалят от първия тим, но общо взето това са играчите, които взимат участие в мачовете им. Оттук нататък всичко зависи от това как ние ще си го направим. С оглед предстоящите двубои, не изглежда много розово положението. Но ние ако не си вярваме, няма кой да ни повярва. Ние, хората в съблекалнята, трябва да се съберем и да излезем от тази ситуация“, коментира Т. Калпаков.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ





