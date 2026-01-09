Т. Тасев разтрогна договора си с белите

Пътищата на опитния футболист Тони Тасев и „Славия“ окончателно се разделиха вчера. Офанзивният играч приключва с белите и ще заиграе за друг отбор. Роденият в петричкото село Михнево състезател разтрогна договора си със софиянци, който беше до лятото на 2027 г. 31-годишният бивш нападател на „Пирин“ караше втория си период на „Овча купел“, след като се завърна при столичани през лятото от турския „Ерзурумспор“. През есенния дял от шампионата юношата на „Пирин 2001“ игра само в 6 мача, записа 1 гол и 1 асистенция. Преди това той носи белия екип в периода 2021-2024 г. Общо за „Славия“ Тасев има над 100 мача и близо 30 гола. Сред кандидатите за подписа му са няколко отбора от Първа лига и се очаква в близките дни да има развитие около бъдещето му.

ИВАН ДИМИТРОВ