Убийството пред „Соло“: Родителите на убитият Кирил Въжаров остават без нито стотинка обезщетение

Осъденият за двойното убийство пред дискотека „Соло” през 2009 година Илиян Тодоров е завел дело, с което се прекратява дължимото от него обезщетение на родителите на Кирил Въжаров. Това става ясно от решение на Софийския градски съд. Дължимото е погасено по давност.

Нощта срещу 18 април 2009 г., близо до Съдебната палата. Пред несъществуващата вече дискотека „Соло“ възниква спор между две групи младежи. При конфликта 21-годишният хокеист Кирил Въжаров е прободен фатално и издъхва на място. Неговият приятел Васил Александров умира на път за болницата. Ранено е и трето момче, което оцелява.

„На един рожден ден, на който беше синът ми, на негов приятел, който също почина, на излизане от дискотеката едно трето момче се спречка с друга компания до Съдебната палата. Впоследствие един младеж с неуравновесена психика минава и ги наръгва в гърба. Моят син е починал на място, другото момче – на път за болницата. Обадиха ми се. Един телефонен разговор и ти се обръща целият живот. Не се свиква с това. Научаваш се по друг начин да живееш“, казва Михаил Въжаров, баща на Кирил.

За двойното убийство е осъден Илиян Тодоров. Той обаче напуска България и се укрива с години. Преди година е екстрадиран и вече изтърпява доживотната си присъда. Освен нея, съдът постановява да изплати обезщетения по 150 000 лева на родителите на двете момчета. Те също не са получили абсолютно нищо.

„Интересно – докато беше в затвора, на негово име имаше кола и апартамент. Не можаха да ни обяснят как, но вкараха нотариус в затвора и успяха да продадат апартамента и леката кола, за да няма нищо на негово име“, обясни Михаил Въжаров.

Нито стотинка от отсъденото обезщетение не са получили и те. Нещо повече. Не само, че не е платил обезщетението, постановено от съда, но Илиян Тодоров е завел дело срещу родителите на убитото от него момче. С него иска обезщетението, което той им дължи, да бъде погасено по давност. И Софийският градски съд постановява, че той вече не им дължи така наречената кръвнина. Въпреки аргументите на адвокатите им, че той е бил в неизвестност и обективно спрямо него не е можело да бъдат предприемани изпълнителни действия.

Родителите на убития Кирил Въжаров няма да обжалват решението на Софийския градски съд, с което Илиян Тодоров вече не им дължи обезщетение. Сега очакват решението дали трябва да заплатят и разноските по този процес.Нова ТВ