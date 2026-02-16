Убийство в гръцки затвор, обвиниха български гражданин

Български гражданин, излежаващ доживотна присъда, е обвинен в умишлено убийство, след като простреля смъртоносно друг лишен от свобода в затвора „Домокос“ в Централна Гърция на 15 февруари, съобщи „Катимерини“.

Според полицията заподозреният, български гражданин, е произвел три изстрела срещу жертвата, която също е излежавала доживотна присъда. Два от куршумите са го уцелили в главата, а третият е пропуснал целта.

Свидетели са заявили пред властите, че жертвата е влязла в спор с началника на охраната в неговия кабинет по повод решение за преместване и че е направила опит да извади огнестрелно оръжие. Според разследването заподозреният е взел оръжието и е открил огън.

Следователите проверяват тази версия, за да установят дали събитията са се развили по описания начин или са налице и други обстоятелства.

Сред посочените свидетели е и осъденият престъпник Алкет Ризай, който излежава две доживотни присъди за двойно убийство и допълнителна 25-годишна присъда, свързана с бягство с хеликоптер от затвора „Коридалос“.

Предполагаемият стрелец е осъден на доживотен затвор за убийството през 2018 г. на бизнесмена Джон Макрис във Вула, южно от Атина, и според информации е известен в престъпните среди в Гърция и други европейски държави като наемен убиец.

Властите разследват също как огнестрелното оръжие е било внесено в затвора и как трима лишени от свобода са се оказали в кабинета на началника на охраната, който не е бил оборудван с камери за видеонаблюдение, съобщиха от полицията. Източник: БГНЕС