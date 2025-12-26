Увеличават отсечките за измерване на средна скорост през 2026 година

Нови отсечки, на които ще се измерва средна скорост, ще бъдат добавени през 2026 година. Това обяви директорът на Националното тол управление инж. Олег Асенов за NOVA. Системата ще започне да засича и шофьори, които карат опасно.

Камерите ще могат да разпознават дали се спазва дистанция между колите и дали тировете се движат в правилната лента. След въвеждането на засичането на средната скорост през юли са отчетени няколко рекорда. Най-високата средна скорост е 248 км/ч r 272 км/ч моментна скорост.

“Основно виждаме в момента, че има необходимост тези отсечки да бъдат увеличени в Северозападна България и в Лудогорието. Съвместно с колегите от МВР, и под тяхното методическо ръководство, определяме кои да бъдат следващите отсечки. Планираме да разширим и контролните точки за претегляне в движение”, обясни Асенов.