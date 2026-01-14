Топ теми

Увеличават таксите в клубовете по футбол, плуване, гимнастика, баскетбол и волейбол в Сандански

Съветникът Й. Тушев: Частни дружества, които ползват общинска база срещу символичен наем, не трябва да повишават цените, не е нормално да взимаш 6000 лв. от 50 деца на месец, а да внасяш в общината 100 лв.

Увеличават таксите по футбол, плуване, художествена гимнастика, карате, волейбол и баскетбол в община Сандански. От началото на тази година таксата на родителите, които водят децата си на плуване, става 40 евро, досега е била 60 лева, или увеличението е с 10 евро. Таксата на децата, трениращи художествена гимнастика, през месец декември е завишена на 120 лв., или става 60 евро, преди това родителите са плащали по 80 лева. За най-масовия спорт, който тренират деца от 6 до 18 години – футбола, таксата е скочила на 35 евро, преди Нова година е била 50 лв.

Единствено съветникът Йордан Тушев, който е собственик на футболен клуб, коментира пред вестник „Струма“:

„От началото на годината таксите скочиха минимално при нас. Ако едно дете и братчето му тренират при нас, се плаща една такса, другото дете е освободено от такава. Така е и в другите клубове. Таксата за трениращите деца от подготвителната група е 30 евро. Всичко се увеличава и не може да се работи на старите такси”, каза съветникът и допълни, че спортните клубове, които ползват спортната база в община Сандански и не плащат наем за ползване, не трябва да увеличават таксата си.

Й. Тушев апелира към местната власт да промени практиката си:

„Когато си собственик на спортен клуб и събираш такси, трябва да плащаш и реална цена за наем на спортната база”, каза той и като пример посочи, че за спортната база в Сандански се плаща минимална цена месечно. Например 100 лв. плаща на месец спортният клуб по художествена гимнастика, а ако 50 деца тренират там, при такса от 120 лв., на месец в клуба влизат 6000 лв., а наемът, който се плаща, е 100 лв.

„Това е едно възнаграждение от 6000 лв., за което не могат да мечтаят и собствениците на фирми”, коментира Й. Тушев. 

ЛИДИЯ МАНЕВА 

  2. Гражданин

    Браво, господин Тушев! Трябва да се изкажете по въпроса за конфликт на интереси относно това, че учители по физическо възпитание и спорт са и треньори на децата от училищата в гр. Сандански. На тези ученици, които ходят на частен спортен клуб се пишат само шестици, а не другите най-много 5,4. Ако искат учителите да са учители добре, ако ли пък искат да са треньори да напускат училищата. Има много кандидати за техните места!!!!!!

