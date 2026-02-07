Увеличение на базовите цени за наем на общински площи за търговска дейност коментираха на търг съветници и администрация

Проект за увеличение на базовите цени за наем на общински площи за търговска дейност в Благоевград коментираха вчера на търг за отдаване под наем на петна за монтаж на ВТО общински съветници и представители на кметската администрация. Темата повдигна Александър Марков, представител в комисията от квотата на местния парламент, а поводът бе символичното завишение на началните тръжни цени в предложенията на кандидат-наемателите.

13 общински петна за поставяне на преместваеми търговски обекти се предложиха вчера на търг за отдаване под наем за срок от 5 години, но само 4 от процедурите се проведоха. Болшинството се отложиха за повторен търг заради липса на поне двама кандидати, които да наддават. Най-голяма бе разликата между началната и предложената на търга цена за 15 кв.м в градинката на ул. „Иван Гарванов“ в кв. „Грамада” за монтаж на временно заведение за хранене и продажба на алкохол. Първоначалната цена на общинската площ бе 25,98 евро, а победителят в наддаването „Ради-Криси 92“ ООД на Радостина Иванова и Кристиян Иванов предложиха 130 евро месечен наем без ДДС и пребориха конкурента „Дестъни 2011“ ЕООД, представлявано от Десислав Мелниклийски с оферта от 75 евро без ДДС.

12 кв.м при автобусната спирка на ул. „Г. Андрейчин“ над Осмо училище в жк „Еленово”, върху които в момента е разположено табачето, се наеха срещу 25 евро без ДДС на месец от ЕТ „Георги Ненов-Гого“ при начална цена 23,41 евро. Скарата в съседство пък следващите 5 години ще стопанисва Росен Десподов с фирмата си „Роки 1975“ ЕООД също срещу 25 евро на месец.

Кандидатите за временно заведение в градинката в кв. „Грамада” Д. Мелниклийски и Радостина Иванова

Георги Ненов и Милка Сукалинска участваха в наддаването за земята под табачето на спирката над Осмо училище в жк „Еленово“

Музикантът в Камерна опера Стоян Ангелов срещу 30 евро на месец без ДДС ще може да сложи количка за продажба на сладолед при Съдебната палата

Кандидатите за скарата до автобусната спирка в жк „Еленово”

Комисията



Валдхорднистът Стоян Ангелов, съпруг на директора на Камерна опера Лина Ангелова, спечели 6 кв.м пред сградата на Съдебната палата за количка за продажба на сладолед, като в следващите 5 г. ще плаща на общината по 30 евро без ДДС наем на месец при начална цена 23,12 евро.

Ниски ли са общинските базови цени за отдаване под наем на площи за търговски цели, или не, и не е ли време те да се вдигнат – въпроса повдигна съветникът от ГЕРБ Александър Марков. Колежката му Ани Стойчева, която също бе част от комисията за провеждане на търга, изрази мнение, че настоящите цени са адекватни, и отбеляза, че крайната цена, която търговецът плаща, за да упражнява дейността си, е далеч по-висока, защото към наема на земята се включва временният обект – павилион или количка, ток, вода, регистрация…

Председателката на комисията Богиня Богомилова коментира, че становището на експертите в общинската администрация е, че корекция е нужна, но тя може да стане само с одобрение на ОбС. От диалога в комисията стана ясно, че от миналия ноември екипът на кмета М. Байкушев работи по изготвяне на конкретно предложение за завишаване на базисните наемни цени и предстои то да се внесе за дискусия и гласуване в местния парбламент в близките 1-2 месеци.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА