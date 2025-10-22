Уволниха 10 служители на НКЖИ след кражба в ябълкова градина

Девет служители на Националната компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) и ръководителят им са уволнени, а други петима са предупреждение за уволнение, сред кражба в ябълкова градина. Мерките бяха предприети след вътрешната проверка, след като случаят беше огласен в социалните мрежи и потвърден от органите на МВР, посочват от пресцентъра на компанията.

Генералният директор на НКЖИ инж. Александър Вецков изрази лично своето искрено извинение към собствениците на ябълковата градина край междугарието Дралфа – Търговище, която стана обект на посегателство от служители на компанията по време на ремонтни дейности на 17 октомври.

„Подобни действия нямат място в нашето предприятие. Те не отразяват нито ценностите, нито професионалните стандарти, към които се стремим. Като ръководител поднасям своите извинения на засегнатите собственици и на всички граждани, които очакват от нас високо ниво на отговорност и почтеност. Извинявам се и на стотиците съвестни наши служители, които в най-тежки метеорологични условия, денем и нощем, поддържат и разчистват железните пътища в страната. Те не заслужават това петно и подигравките след този случай “, заяви генералният директор инж. Александър Вецков.

