Удариха се камион и патрулка в Перник 

Тир и патрулка са се ударили на входа на Перник в петък следобяд, съобщиха очевидци на инцидента, станал в района на „Хумни дол“ под моста. Заради катастрофата е затворено кръговото кръстовище. Автомобилите се отбиват през пътен възел „Марина бара“. Подаден е сигнал на спешен номер 112. На място са изпратени два екипа на полицията. Заради катастрофата се е образувало огромно задръстване. Изясняват се причините за инцидента.

Камионът е спрял, за да попита шофьорът за упътване полицаите, които патрулират. При тръгването обаче не видял друга патрулка, която минавала покрай него и я закачил леко.

Няма пострадали и са нанесени незначителни материални щети

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА






