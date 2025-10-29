Ударни проверки в нощните заведения в Перник

В рамките на широкомащабна операция, проведена в периода от 22 часа на 25 октомври до 3 часа на следващия ден на територията на Второ Районно управление, са извършени едновременни проверки на увеселителни и питейни заведения от полицейски служители, представители на Община Перник, Национална агенция за приходите и Регионална здравна инспекция, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Издадени са два констативни протокола за работа след разрешеното работно време, два акта за пушене на закрито, а в едно от заведенията не бил правилно отчетен оборотът пред НАП.

Операцията е била насочена към осигуряване на спазването на законовите и нормативни изисквания в сектор „заведения за обществено хранене и развлечения“ – включително спазване на нощната тишина, измерване нивата на шум, наличие на малолетни и непълнолетни след 22 часа, спазване на разпоредбите за тютюнопушене, продажба и съхраняване на акцизни стоки без бандерол и райски газ, условия за хигиена и безопасност, лицензиране, счетоводна и данъчна прозрачност, както и контрол на работното време и условия на труд.

Проверени са пет обекта – заведения и ресторанти с музика. Екипи на Общината и РЗИ са проверили санитарно-хигиенното състояние и спазването на превантивни мерки за здраве.

НАП е извършила контрол на касови места, обороти и издаване на фискални бележки. Полицията е проверила наличието на малолетни и непълнолетни, продажбата на акцизни стоки без бандерол и райски газ и е оказвала логистична подкрепа и подпомагала идентифицирането на нерегламентирано работещи обекти и проверка на персонал.

Проверени са общо 22 лица, като е установено едно непълнолетно с представена декларация. Служители на Община – Перник са издали два констативни протокола за работа след разрешеното работно време.

Представителите на НАП са съставили два акта за установяване на административни нарушения за тютюнопушене в закрити помещения

В едно заведение не е отчетен правилно оборотът пред НАП, както е предвидено в закона и е издаден акт за установяване на административно нарушение.

В рамките на следващите дни ще бъдат изготвени детайлни доклади за всеки проверен обект с препоръки и, където е необходимо, предписания или наложени санкции.

Обектите с установени нарушения ще имат срок за отстраняване на констатираните проблеми и ще бъдат подложени на повторна проверка.

ОДМВР – Перник апелира гражданите да обръщат внимание на работата на заведенията – дали се спазва регламентираното работно време, нарушаване на нощната тишина, дали се издават касови бележки, дали персоналът е регламентиран и видимо обучен, дали санитарното състояние е задоволително.

Сигналите към контролните органи са важни за поддържането на конкурентна, честна и безопасна среда за всички, посочват органите на реда.