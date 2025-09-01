Удар на полицията в Ощава! Конфискуваха над 633 кг канабис, електронни везни, уред за вакуумиране конфискувани, благоевградчанин задържан

В хода на проведена специализирана полицейска операция по линия на противодийствие на отглеждането, държането и разпространението но наркотични вещества, на 28.08.2025 г. в землището на с. Ощава, в момент на полагане на грижи за канабисови растения, криминалисти при ОДМВР-Благоевград са задържали 41-годишен мъж от гр. Благоевград. На мястото, обособено като нива, са открити засадени около 75 тревисти растения, реагиращи положително на канабис, чието общо тегло е около 423,300 килограма, а в близост е установена и втора нива със засадени около 60 канабисови растения с общо тегло е около 210 килограма. В хода на работата по случая е установено,че двете ниви се напояват от една поливна система, която е управлявана от ползвана от задържания къща в близост до нивите, а до къщата са открити три бидона, съдържащи вакуум пакети и около 11,600 килограма сух канабис. Под навес на къщата са намерени и два найлонови чувала, съдържащи общо около 1,800 килограма сух канабис, а в помещение в нея- около 500 грама сух канабис. От органите на реда е проверено и жилище в гр. Благоевград, обитавано от 41-годишния, където са намерени около 410 грама сух канабис, ел. везна и машина за вакуумиране, а в къща в с. Ощава, също ползвана от мъжа – около 100 грама сух канабис, две ел. везни и машина за вакуумиране. Общо при полицейската операция са намерени и иззети: около 135 тревисти растения, реагиращи положително на канабис с общо тегло около 633,300 килограма, около 14,410 килограма сух канабис, три електронни везни и две машини за вакуумиране. За случая е уведомена ОП-Благоевград и е образувано досъдебно производство. Работата продължава.





