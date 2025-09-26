Удар на полицията в Перник! Иззеха контрабандни цигари, парични средства, неистински доларови банкноти, вейпове, и чужди банкова и лична карта, двама арестувани

Голямо количество контрабандни цигари, парични средства, неистински доларови банкноти, вейпове, и чужди банкова и лична карта са иззети при акция на служители от ОДМВР – Перник.

Задържани са двама перничани за срок до 24 часа.

Полицейските действия са осъществени вчера от служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ и отдел „Охранителна полиция“. След предварителна информация, около 18, 30 ч. в пернишкия кв. „Рудничар“ бил проверен лек автомобил „Мазда“ с двама 40-годишни пасажери. От автомобила са иззети 20 000 къса цигари без акцизен бандерол. При последвалите процесуално-следствени действия били претърсени адресите на които живеят мъжете. От там органите на реда конфискували още 17 400 къса контрабандни цигари, 11 500 лева, множество неистински доларови банкноти с различен номинал, 5 вейпа без бандерол и чужда банкова карта и лична карта. Двамата мъже са задържани за срок до 24 ч. Единият е криминално проявен, познат с кражби, грабежи, наркотични вещества, подправяне на парични знаци и е изтърпявал ефективни присъди. Уведомена е прокуратурата и е образувано досъдебно производство.





