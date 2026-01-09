Удостоиха посмъртно треньор №1 на ХХ век Д. Пенев с титлата „Доктор хонорис кауза“ на Колежа по туризъм в Благоевград

Треньор №1 на ХХ век у нас Димитър Пенев бе удостоен посмъртно с титлата „Доктор хонорис кауза“ на Колежа по туризъм в Благоевград. Новината потвърди президентът на висшето учебно заведение проф. д-р Васил Жечев, който бе в отлични приятелски взаимоотношения с наставника на героите от САЩ-94. „Димитър Пенев е член на Настоятелството на Колежа от преместването му в Благоевград през 2009 г., когато бях избран за ректор. Решението на университетското ръководство бе единодушно. Неговата дейност се състоеше в популяризирането на нашия ВУЗ сред спортистите, отборите и обществеността, защото Д. Пенев беше ярка фигура и будеше уважение навсякъде. Участваше във всички благородни инициативи, свързани със Съюза на слепите, спортни мероприятия и обществени прояви“, разказа проф. В. Жечев. Познанството му със Стратега от Мировяне датира от края на 1998 г., когато възниква покрай близостта им с бившия президент на БФС и БОК Иван Славков. Тогава В. Жечев бе зам. председател на Асоциацията на олимпийските клубове в България и преподавател в ЮЗУ „Н. Рилски“.

Д. Пенев и В. Жечев на една от последните им снимки заедно



„Запознахме се след световното първенство по футбол във Франция и започнахме приятелство, което беше искрено до последно. Състоеше се в много срещи, не е отказал нито едно от мероприятията, на които сме го канили. Най-трогателно и сърдечно приемаше срещите с членовете на Съюза на слепите. Преди едно от последните идвания в Благоевград по такъв повод той не се чувстваше добре. Но ми каза, че въпреки това ще дойде, за да се види с тези хора и заедно да се порадват на техния празник – Деня на белия бастун. Участваше и в нашите прояви, когато бях председател на клуб „Олимпиец“ в Благоевград. Никога не е парадирал, не проявяваше желание да се самоизтъква. Беше велик като треньор, личност и човек. Това, което той и неговият помощник Красимир Борисов постигнаха в екип с класирането на българския национален отбор на четвърто място в света, няма да се повтори“, коментира В. Жечев.

Стратегът от Мировяне често празнуваше с членовете на Съюза на слепите в Благоевград



Ексшефът на българските футболни рефери се съгласи да разкаже и весел епизод от познанството си с колоритния бивш състезател и треньор на трикольорите. „През тези 16 г., откакто се знаем, не е минал месец без да сме се виждали поне 2 пъти. Дали ще бъде в София, дали в Благоевград, същото важи и за Краси Борисов. Когато бях шеф на съдиите, Димитър Пенев винаги гостуваше на нашите семинари, защото е легенда и имаше положително отношение към съдийството и знаеше какво да им каже. Чувството му за хумор не се нуждае от реклама. Спомням си как веднъж големият голмайстор на България Петър Жеков бе подхвърлил – стига с тоя Пенев, трудно му е да говори, изказва се неподготвен… Отговорът на Пенев беше кратък: „Не знам дали мога да говоря, но когато през 1969 г. Жеков тръгна за Париж да взима „Златната обувка“, попита как е на френски мерси“. Това е достатъчно.

Бог да го прости, велика личност беше“, завърши проф. В. Жечев.

ИВАН ДЕЛЧЕВ