Удостоиха с почетен знак трима лекари за приноса им за спасяването на детското отделение в болницата в Перник

Трима лекари получиха почетния знак на община Перник. Това са д-р Олга Методиева, д-р Веселина Никифорова и д-р Александра Игнатова. Отличията им бяха връчени от кмета на Перник Станислав Владимиров и председателя на Общинския съвет Денислав Захариев. Те бяха наградени заради работата си по осигуряването на нормалното функциониране на детското отделение в МБАЛ „Рахила Ангелова“ в момент на кадрова криза.

„За мен е чест да ви връча това признание. Всеки един от нас е имал нужда от вашата подкрепа, всеки е разчитал на вашия професионализъм и грижа, за да бъдат децата ни здрави. Вие отдадохте сърцето и душата си на своята професия и на каузата да запазим детското отделение“, каза кметът Станислав Владимиров.

Д-р Веселина Никифорова благодари за оказаната чест и подчерта, че в работата си трите лекарки винаги са водени от любов към децата на Перник и желанието те да растат здрави, а родителите им да са спокойни, че отделението работи. „Децата са най-голямото богатство за всяко семейство и за нас е важно те да бъдат здрави и щастливи“, допълни тя.

