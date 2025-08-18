Удължават бедственото положение в ожбщина Брезник със седем дни

Заседание на Областния щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствиясе проведе на 18 август в зала „Струмао“ на Областната администрация в Перник..То бе свикано във връзка с бедственото положение на територията на община Брезник.

След обсъждане на актуалната обстановка и предприетите до момента действия, Областният щаб гласува удължаване на бедственото положение в община Брезник с още 7 дни. Решението бе взето на основание чл. 65, ал. 2, т. 7 от Закона за защита при бедствия.



„В подобни ситуации най-важното е да защитим хората и да осигурим ефективна координация между институциите. Областният щаб е в готовност да подкрепи общината във всеки момент,“ заяви областният управител на Перник Людмил Веселинов.



„Благодаря на институциите за съдействието. С общи усилия ще осигурим спокойствието и сигурността на жителите.“ В рамките на срещата кметът заяви че в момента се работи по сондажите в село Гърло, с което се цели да се намерят допълнителни водоизточници и да се гарантира устойчивото водоснабдяване на гражданите в общината“, каза кметът на Брезник Васил Узунов.

Директорът на РЗИ – Перник д-р Михаил Златанов увери, че здравните власти следят внимателно ситуацията: „Наш приоритет е опазването на общественото здраве, включително контрол на водоизточниците и превенция срещу епидемиологични рискове.“

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА





