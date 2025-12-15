Удължават договора за наем за безвъзмездно ползване на помещенията от НЧ „Гоце Делчев 1959“ в санданското с. Ново Делчево 

Общинският съвет в Сандански удължава договора за наем за безвъзмездно ползване на помещенията, стопанисвани от НЧ „Гоце Делчев 1959” в сградата на училището в с. Ново Делчево. Искането, внесено в Общинския съвет, е да бъде удължен договорът за наем за срок до 10 години.

Срокът на договора, който изтича в началото на 2026 г., е подписан от бившия кмет на община Сандански Кирил Котев.

„Читалището е освободено от плащане на наем, помещението се отдава безвъзмездно. Сградата е отдадена за ползване с решение на Общинския съвет, срокът изтича в началото на следващата календарна година”, поясни председателят Георги Батев.

ЛИДИЯ МАНЕВА