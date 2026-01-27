Удължиха срока за кандидатстване за безплатна подмяна на старите печки в Благоевград

Община Благоевград удължава с една седмица крайния срок за кандидатстване по процедурата за безплатна подмяна на печки на дърва и въглища с екологични алтернативи на електричество и пелети. Всички заинтересовани граждани могат да подават документи до 06.02.2026 г. (петък) включително – на място в Информационния център, разположен на партера в сградата на общината, или по електронен път на адрес [email protected]



Кампанията се реализира като част от дейностите по проект, финансиран по Програма „Околна среда“ 2021–2027 г.

Право да кандидатстват по програмата имат физически и юридически лица, които притежават или са съсобственици на жилищен имот (в еднофамилна или многофамилна сграда), в който се използват отоплителни уреди на твърдо гориво – печки, котли, камини и други. Одобрените кандидати ще получат новите отоплителни уреди напълно безвъзмездно, след подписване на договор.

Предлаганите екологосъобразни отоплителни решения включват: топловъздушни камини на пелети или дървесен чипс (6 kW, 8 kW, 12 kW), пелетни котли (25 kW, 30 kW), термопомпи „въздух–въздух“ (9 000 BTU, 12 000 BTU, 15 000 BTU и 18 000 BTU), както и сплит системи – термопомпи „въздух–вода“ (12 kW, 16 kW).

Към момента, по втория етап от процедурата за подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи на територията на община Благоевград, са подадени около 1280 заявления от домакинства.

В рамките на първия етап от приема на документи вече са монтирани около 2020 броя нови отоплителни уреди на одобрените кандидати, като старите уреди на твърдо гориво са заменени с по-екологични, устойчиви и щадящи околната среда решения за отопление.

Подробна информация относно условията за кандидатстване, както и образците на необходимите документи, са публикувани на официалната страница на община Благоевград и могат да бъдат намерени на следния линк:

https://blagoevgrad.bg/header-menu/proekt-podobriavane-kachestvoto-na-atmosferniia-vuzduh?fbclid=IwY2xjawPleXpleHRuA2FlbQIxMABzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEed2dvWc2bADE5KziZZmiTkwlVhRFH7rXykOk0NetC5t0BtVQ3Y9X_QmmJ8jI_aem_TuBVMUdKDDMQo2fbGoENFQ