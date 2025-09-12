УЕФА позволи картотека на допълнителен играч в евротурнирите

На заседанието на Изпълнителния комитет на Европейската футболна централа (УЕФА) в Тирана, на което бе утвърдено, че финалите в Шампионската лига при мъжете и жените през 2027 ще бъдат съответно в Мадрид и Варшава, бе прието и е едно решение, което ще облекчи клубовете, които участват в трите европейски турнира.

Досега участниците в Шампионската лига, Лига Европа и Лига на конференциите имаха право да картотекират състави по 25 състезатели, в които не можеха да правят промени преди фазата на директните елиминации през февруари.

Сега обаче те ще могат вече да направят по една промяна в състава си, при положение, че някой от картотекираните играчи получи контузия.

Това правило се отнася и за българския шампион Лудогорец, който ще може да попълни състава си в Лига Европа, ако някой от играчите на Руи Мота получи травма по време на първата половина от сезона.БНР





