Ужас край Благоевград! Нападнаха 13-г. момче в парк “Ловен дом”

На 06.07.20 г. в дежурната част на 02 РУ Благоевград е постъпил сигнал за извършен грабеж около 17.00 часа в района на парк „Ловен дом“ в Благоевград. Неизвестно лице е отнело с физическа сила от малка чантичка сумата от около 65 лв. в нея от разхождащо се в парка 13-годишно момче. Пострадалото лице е потърсило помощ в полицейското управление и е предоставило информация за извършителя, както и негово описание, а в районното управление е образувано досъдебно производство по чл. 198, ал.1 от НК. Предприетите незабавни мерки по издирване на извършителя са дали резултат – за броени часово лицето, съпричастно към извършването на деянието, е установено и задържано в 02 РУ Благоевград – 18-годишен младеж от Благоевград. Работата по случая продължава.

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