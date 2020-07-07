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Ужас край Благоевград! Нападнаха 13-г. момче в парк “Ловен дом”

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от: Крими
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На 06.07.20 г. в дежурната част на 02 РУ Благоевград е постъпил сигнал за извършен грабеж около 17.00 часа в района на парк „Ловен дом“ в Благоевград. Неизвестно лице е отнело с физическа сила  от малка чантичка  сумата от около 65 лв. в нея от разхождащо се в парка 13-годишно момче. Пострадалото лице е потърсило помощ в полицейското управление и е предоставило  информация за извършителя, както и негово описание, а в районното управление е образувано  досъдебно производство по чл. 198, ал.1 от НК.  Предприетите незабавни мерки по издирване на извършителя са дали резултат – за броени часово лицето, съпричастно към извършването на деянието, е установено и задържано в 02 РУ Благоевград – 18-годишен младеж от Благоевград. Работата по случая продължава.

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