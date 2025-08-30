Уж безобиден навик може да сигнализира, че трябва да прекратите връзката си

Ерата на смартфоните направи изключително лесно проследяването на местоположението на партньора по всяко време.

Популярни приложения като WhatsApp и Find My Friends позволяват да се вижда в реално време къде се намира даден човек.

Въпреки това, според лондонския терапевт и основател на платформата Thought Reader Фил Маклеод, възможността да се следят движенията на партньора не означава, че това е здравословна практика. Той определя явлението като въпрос на „грижа срещу контрол“ и подчертава, че макар еднократната проверка на местоположението от загриженост да е разбираема, постоянният мониторинг обикновено говори за недоверие, тревожност или по-дълбоки проблеми, свързани с нуждата от контрол.

Маклеод отбелязва, че когато проследяването се превърне в рутина или задължение, това често е сигнал за липса на доверие, взаимно уважение и емоционална сигурност във връзката. Особено тревожен признак е, когато единият партньор не знае, че е следен – това може да бъде част от модел на скрит контрол или дори форма на насилие, оставяща човека с усещане за наблюдение, безпомощност или капан.

По думите на терапевта, обсесивното следене на местоположението често се корени в минали травми или нерешени страхове, като страх от изоставяне, изневяра, ниска самооценка или усещане за недостатъчност. Когато страхът надделее над доверието, връзката може да премине от романтична към трансакционна, в която интимността се заменя със систематично наблюдение.

Маклеод съветва, че ако единият партньор настоява за постоянно проследяване или самият човек се улавя, че има нужда да следи другия, е важно да се потърси помощ и да се постави под въпрос какво стои в основата на това поведение. По думите му, връзките трябва да се градят върху доверие, а не върху контрол чрез технологии.





