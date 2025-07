Уилям Дефо на 70 години: Театърът поставя краката ти в огъня

Осъзнавам, че съм известен като филмов актьор, но съм роден в театъра, той ме е обучил… Аз съм сценично животно, казва американецът Уилям Дефо, цитиран от „Холивуд рипортър“. Актьорът днес отбелязва 70-ата си годишнина.

Снимал се в около 100 филма през дългата си кариера и се е превъплътил в доста различни образи – от добродушен сержант във „Взвод“, гангстер в „Диво сърце“, Христос в „Последното изкушение на Христос“, Винсент ван Гог в „Пред портите на вечността“, Зеления гоблин в „Спайдър-мен“ до садистичен учен в „Клети създания“. Сред последните му превъплъщения на големия екран са във филма „Благи деяния“ на режисьора Йоргос Лантимос, в „Бийтълджус Бийтълджус“ на Тим Бъртън, както и в хоръра „Носферату“ на Робърт Егърс.

Има четири номинации за „Оскар“ – една за най-добър актьор за превъплъщението си в образа на Ван Гог и три за най-добър актьор в поддържаща роля. Носител е на четири отличия „Златен глобус“.

♦ Уилям Дефо е роден на 22 юли 1955 г. в Апълтън, щата Уискосин, в семейството на хирург и медицинска сестра. Той е едно от седемте деца във фамилията. Учи театрално майсторство в университета в родния си щат, но не успява да завърши, тъй като се присъединява към трупа, посветена на експерименталния театър. В продължение на четири години е част от нея и обикаля сцените в страната. През 1977 г. се установява в Ню Йорк, където става част от трупата „Пърформанс“, където се среща и с бъдещата си съпруга Елизабет ЛеКомпт.

♦ С нея създават театралната трупата „Устър“ през втората половина на 70-те години на ХХ век. В продължение на почти 30 години Дефо е ангажиран със състава. Експерименталният театър и до днес остава сред най-големите му страсти.

В интервю за британския „Гардиън“ Дефо наскоро каза, че театралната сцена е тази, която отключва най-дълбоката му страст.

„Това, което виждате, няма да се повтори в девет часа, в единадесет часа. Нещо красиво в театъра остава с теб завинаги, защото ти се е случило. Театърът поставя краката ти в огъня, поставя пръст ти в раната… И не можеш да победиш това“, отбеляза той.

♦ Миналата година Уилям Дефо беше назначен за творчески директор на театралния отдел на Венецианското биенале за 2025 и 2026 г. Театралният департамент на биеналето е основан през 1934 г., след като са създадени звената за изкуство, музика и кино. Програмата му се изготвя всяка година заедно с големи културни събития като кинофестивала във Венеция. Тази година Международният театрален фестивал към Венецианското биенале се проведе между 31 май и 15 юни под ръководството на американеца.

„Театърът е първоначалният дом на блестящата кариера на Дефо. Съвършеният му контрол на тялото на сцената винаги произтича от дисциплина, знания, страст и дълбоко осъзнаване на театъра. Нямам търпение, както и всички останали, да бъда зрител на фестивала, който той ще изгради като артистичен директор“, каза при обявяването на назначението на Дефо председателят на Борда на директорите на Венецианското биенале Пиетранджело Бутафуоко, цитиран от „Варайъти“.

„Театърът ме научи на изкуство и живот. Работил съм с велики режисьори – от Ричард Форман до Боб Уилсън. Посоката на моята театрална програма ще бъде очертана от личното ми развитие. Нещо като изследване на същността на тялото“, разказа американският актьор.

Дефо се представи на венецианската сцена с No Title (An Experiment). Пиесата е любовно писмо към театралния експеримент като движеща сила на артистичните иновации, писа „Паис“. No Title (An Experiment) се основава на срещата и разговора на Дефо с Ричард Форман, водещ представител на американската експериментална драматургия, малко преди смъртта му. Продукцията „е едновременно почит към Форман и много специфичен експеримент върху природата на езика, неговата способност да конструира светове и възприятия чрез думите“, казва актьорът пред „Паис“.

Той не си позволява публично да направи избор между театъра и киното. „Музикантите са си музиканти – понякога свирят в студиото, а понякога – на живо“, каза наскоро Уилям Дефо в интервю за британския в. „Гардиън“.

Дефо се отдалечава от експерименталния театър и трупата „Устър“ през 2004 г., когато напуска ЛеКомпт, с която имат син син, и се жени за италианската режисьорка Джада Колагранде. След сключването на брак през 2005 г., Актьорът живее основно в Италия, макар че често е и в Холивуд, където не спира да снима.

♦ Номинациите за „Оскар“ и успехите в киното

Киното носи световната слава на Уилям Дефо. Дебютът си той прави през 1980 г. с филма Heaven’s Gate. Сред най-известните му роли е тази на сержант Елиас Гродин във филма на Оливър Стоун „Взвод“ (1986), за която Дефо получава и първата си номинация за награда „Оскар“. Критиката високо оценява представянето му в „Последното изкушение на Христос“ (1988 г.) на Мартин Скорсезе и в „Мисисипи в пламъци“ (1988 г.), припомня в. „Гардиън“.

Уилям Дефо получава втората си номинация за „Оскар“ за ролята в „Сянката на вампира“ (2000). За участието си в „Проектът „Флорида“ (2017) на режисьора Шон Бейкър е номиниран за трети път за „Оскар“. Дефо отново е сред кандидатите за наградата на американската киноакадемия за превъплъщението си в образа на художника Винсент ван Гог през последните му години във филма „При вратата на вечността“ (2018) на режисьора Джулиан Шнабел.

Актьорът продължава да е сред най-търсените в Холивуд. Миналата година той се появи в три филма „Благи деяния“ на режисьора Йоргос Лантимос, в „Бийтълджус Бийтълджус“ на Тим Бъртън, както и в хоръра „Носферату“ на Робърт Егърс. С Лантимос Дефо работи и в „Клети създания“.

В навечерието на 70-ия юбилей на Дефо холивудски издания написаха, че актьорът се готви да участва в новия проект на режисьора Робърт Егърс, озаглавен Werwulf. Планирано е да излезе през декември следващата година, информира „Варайъти“.