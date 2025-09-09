Украинец шофира с 2 промила алкохол в кръвта, задържан е в Радомир

Служители от РУ – Радомир са задържали украински гражданин за шофиране на автомобил след употреба на алкохол. Проверката е извършена на 7 септември около един час и половина след полунощ в ЖК „Гърляница“, където органите на реда спрели лек автомобил „Рено“. Зад вола му бил 55-годишен украинец с адресна регистрация в гр. Ботевград. Тестът му за алкохол с техническо средство отчел 2, 06 промила в издишания въздух. Дал е кръвна проба за химичен анализ и бил задържан за до 24 ч. Автомобилът не е негова собственост и не е иззет. Започнато е разследване по чл. 343 „б“, ал. 1 от Наказателния кодекс и работата продължава.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА





