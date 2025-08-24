Украинска атака с дрон предизвика пожар в Курската АЕЦ в Русия

Пожар е избухнал в трансформаторна станция на Курската АЕЦ в Русия. Няма опасност за хората или съоръженията, съобщи руска телевизия. Днес Украйна чества Деня на независимостта си.

Украинска атака с дрон е предизвикала кратък пожар на територията на атомната електроцентрала в руската Курска област. Повреден е бил спомагателен трансформатор. Това е довело до намаляване на работния капацитет на един от енергоблоковете на централата, съобщиха от пресслужбата на централата.

Няма пострадали, но в резултат на експлозията капацитетът на трети блок на атомната централа е бил намален до 50 процента. Няма промяна на радиационния фон в централата или околността. Към момента няма коментар от страна на Украйна.

Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи снощи, че руските противовъздушни сили са свалили дрон, летящ към Москва, а специалисти са изследвали фрагментите на земята. Няколко летища в Централна Русия са преустановили дейността си поради опасения за безопасността на въздушното пространство, съобщи руската агенция за въздушен транспорт „Росавиация“. Десетки полети са били забавени на летището във втория по големина град в Русия – Санкт Петербург.

В Украйна днес специалният пратеник на президента на САЩ Кийт Келог ще участва в молитвена закуска и в церемонии по случай Деня на независимостта на страната. На 24 август 1991 година Върховната рада на тогавашната Украинска съветска социалистическа република приема Декларация за независимостта – така Украйна възстановява своя суверенитет, откъсвайки се от Съветския съюз. Вчера украинците празнуваха деня на своя национален флаг.

БНР





