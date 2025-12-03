Украинското разузнаване е взривило нов участък от петролопровода „Дружба“

Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) е успяло да извърши пореден саботаж срещу петролопровода „Дружба“, по който единствено все още тече руски петрол към ЕС.

По първоначални данни участък от тръбопровода е бил разрушен чрез експлозивна смес с дистанционно задействане, към която са добавени допълнителни горими вещества, за да се предизвика по-мощен взрив и пожар. Жители от близките населени места са съобщили, че са чули силен тътен през нощта и са видели ярки отблясъци от взрива.

Нефтопроводът „Дружба“ е един от най-старите и основни маршрути за доставка на руски петрол към Централна Европа. Въпреки войната, част от държавите в региона продължават да получават суров нефт по тази тръба, което от своя страна превръща инфраструктурата в потенциална цел за саботаж.

Украински източници заявяват, че подобни атаки имат за цел да ограничат приходите, с които Русия финансира войната. Руски официални реакции засега няма, а информацията за нанесените щети и евентуални прекъсвания в доставките все още се уточнява.

Това не е първият взрив по тръбопровода, по който петрол получават Унгария и Словакия, които имат добри отношения с Кремъл. Будапеща и Братислава обичайно възразяват на подобни атаки, като припомнят, че те снабдяват Украйна с газ по възвратни механизми, по вече не работещите руски газопроводи.