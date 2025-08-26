Украйна осъди участието на Уди Алън в руски кинофестивал

Украйна критикува участието на Уди Алън в руски кинофестивал. Украинското външно министерство нарече включването на американския режисьор „позор и обида за жертвите на войната“.

Алън направи видеообръщение по време на Московската международна филмова седмица в неделя. Появата му го поставя в противоречие с Холивуд, който практически единодушно осъди агресията на Русия срещу Украйна.

В репортаж по руската телевизия се вижда как Уди Алън се обръща към посетителите на фестивала, а прокремълският режисьор Фьодор Бондарчук е модератор на сесията.

Сред другите популярни лица на фестивала беше сръбския режисьор Емир Костурица.

„Когато мисля за Русия, вашата култура винаги е на преден план за мен. Израснал съм с вашата литература. Най-вече с руското изкуство и съветските филми, творбите на Кончаловски, Никита Михалков, Тарковски”, каза режисьорът Емил Костурица.

