Украйна съобщи, че Русия ѝ е върнала 1000 тела

Русия върна днес 1000 тела на Украйна, за които Москва заяви, че са останки на бойци на Киев, убити на бойното поле. Това съобщи украинският Координационен щаб за третиране на военнопленници в социалните мрежи, предаде АФП.

Размяната на военнопленници и тела на убити войници е една от малкото сфери на сътрудничество между Киев и Москва, която нападна Украйна през февруари 2022 г.

При предишно подобни случаи Украйна е съобщава, че Москва ѝ е предавал тела на мъртви руски войници, припомня АФП.

Щабът съобщи, че в скоро време ще започне процесът по идентификация на предадените останки и благодари на Червения кръст за съдействието.

БНР