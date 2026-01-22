Ултрасите от „Трибуна Вихрен“ скочиха срещу резултатите в анкетата „Спортист на годината“

Ултрасите от „Трибуна Вихрен“ посрещнаха с нескрито недоволство резултатите от ежегодната анкета за „Спортист на годината в Сандански“, която отреди 2-ро място на наставника на футболния „Вихрен“ Борислав Кьосев-Боце в класацията на треньорите и същата позиция на еделвайсите в сегмента „Отбор на годината“. Те публикуваха становището си, веднага след оповестяването на призьорите, добавяйки снимка на Б. Кьосев с купата.

„Виждате ли купата? Последната такава беше спечелена преди повече от 20 г. Нямаме и повече от 5 за 100 години. За тази „Вихрен“ чака около 15 години. 15 години, изпълнени с нищета, мизерия и липса на всякакъв “успех” в несъмнено най-великия спорт с най-високи нива на конкуренция… Стотици играчи и десетки треньори преминаха за този период през „Вихрен“. Не постигнаха почти нищо. Не защото не стават, а защото ако в даден спорт нещо се печели трудно, във футбола това граничи с невъзможното. Човекът, който държи купата, е Борислав Кьосев. Пое отбора на второ място, на 8 точки разлика от първия, малко след началото на втория полусезон… И спечели. Да си футболен треньор е като да си шахматист, само че с живи фигури, които имат собствено мнение и играеш на открито. Всеки път всичко протича различно, а проблемите са от всякакво естество, но ти трябва да победиш… Специалните превръщат ситуации като горепосочената от задънена улица в магистрала на успеха. И това, което ни се случи, се случва веднъж на един живот. Днес (б.р. – завчера) се проведе церемонията “Спортист на годината” на община Сандански. За тези успехи отборът и треньорът бяха отличени с грандиозното… второ място. Ние го приемаме за първо, тъй като явно за него от няколко години има абонамент за конкретен отбор и конкретен треньор. Шегата на страна, възпитанието ни позволява да използваме само думата “подигравка” и да си спестим другите. Може би успехите на Кьосев и отбора не звучат достатъчно лъскаво, но това е показателно колко трудно се постигат успехите в мъжкия футбол. И като казвам мъжки, припомнете ми от всички отличени клубове има ли представителен мъжки или женски, а не детски отбор, състезаващ се в професионална лига? Тази церемония и наградите в нея са огледало на много от нещата, случващи се в нашия град. Не обективно, а по симпатии, може би зависимости, може би и някои други неща. Това, разбира се, са само догадки. Дано обективната истина някога “изплува” наяве. Дотогава ние ще продължаваме да правим невъзможното да доведем някой друг на стадиона, за да се радва на незначителните “успехи” на нашия малък отбор, който в момента е регионален първенец и на всичкото отгоре има голмайстор на Втора професионална лига в България…“.

Б. Кьосев с купата за първо място във Втора лига Триумфът на еделвайсите е сериозно подценен според ултрасите от „Трибуна Вихрен“

П.С. Лицемерното присъствие на господата, решили че „Вихрен“ не заслужава да е отбор на годината, или Боби Кьосев – треньор на годината, е силно нежелано на останалите мачове от полусезона. На стадиона ваши гласоподаватели няма.

П.С 2. Знаем, че гласуването е тайно, но сме малък град. Много бързо ще се разбере кой как е гласувал.

П.С 3. Ако някой от вас или от общинското ръководство се чувства виновен и иска да поднесе своите извинения – стадион “Спартак” чака осветление и ремонт“, завършва позицията на бяло-зелените фенове от курортния град.

СТАНЧО СТАНЧЕВ