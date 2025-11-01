Упояване с цел изнасилване: Няколко души припаднаха внезапно по време на Хелоуин парти

Няколко души припаднаха внезапно снощи по време на голямо Хелоуин парти в германския град Щутгарт, предаде ДПА.
Полицията разследва дали не става дума за използване на капки, които водят до изпадане в безсъзнание и които обикновено тайно се слагат в алкохолни напитки.
Най-малко 10 души са припаднали в местната зала „Културхаус Арена“, заяви говорител на полицията.
Те са съобщили, че са се чувствали зле и им е причернявало. Парамедици са оказали помощ на място, а някои са откарани в болница за последващо лечение. Няма тежко пострадали.
Симптомите на пациентите водят към наркотици, използвани за упояване на жертви с цел изнасилване, добави полицейският говорител.
Засегнатите също заявиха, че подозират, че са им били дадени наркотици за изнасилване.
На партито са извикани голям екип от служби за спешна помощ, пожарна и полиция.