Упояване с цел изнасилване: Няколко души припаднаха внезапно по време на Хелоуин парти

Няколко души припаднаха внезапно снощи по време на голямо Хелоуин парти в германския град Щутгарт, предаде ДПА.

Полицията разследва дали не става дума за използване на капки, които водят до изпадане в безсъзнание и които обикновено тайно се слагат в алкохолни напитки.

Най-малко 10 души са припаднали в местната зала „Културхаус Арена“, заяви говорител на полицията.

Те са съобщили, че са се чувствали зле и им е причернявало. Парамедици са оказали помощ на място, а някои са откарани в болница за последващо лечение. Няма тежко пострадали.

Симптомите на пациентите водят към наркотици, използвани за упояване на жертви с цел изнасилване, добави полицейският говорител.

Засегнатите също заявиха, че подозират, че са им били дадени наркотици за изнасилване.

На партито са извикани голям екип от служби за спешна помощ, пожарна и полиция.