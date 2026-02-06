Управата на родната борба прие оставката на селекционера Ст. Добрев заради дупничанина К. Милов

Управителния съвет на федерацията по борба вчера прие оставката на селекционера на класиците Стоян Добрев, която специалистът хвърли заради конфликта с изваждането от националния отбор на европейския шампион Кирил Милов и олимпийския първенец Семен Новиков. Временно проекто-националите ще тренират под ръководството на помощниците в треньорския щаб. Предния ден шефката на централата Станка Златева внесе доза ирония в коментара си за оттеглянето на Добрев. По думите й той имал планове за почивка, но не и конкретно намерение да напусне поста си. „Споделял е, че иска да отиде на почивка в Дубай или на Малдивите, само че било още хладно… На топло иска, и вълните да го плискали…Ако е болен, кой ще ги води? Аз ли пак трябва да ги водя?“, коментира Златева. „Понякога си длъжен да направиш компромис и да се отделиш от този начертан път, който си имал, но в крайна сметка продължаваш напред. Реализираш тази своя мечта и показваш на хората, че успяваш, а не да търсиш причини в другите. В края на краищата човек сам си носи кръста. Болно ми е за тези момчета, говоря за българските. Нямам нищо против чуждите да помагат на нашата борба, но ми е мъчно за момчета като Кирил Милов. Той е знаменосецът на българската борба и трябваше да поведе цялата приказка“, мотивира решението си вече бившият наставник. В отсъствието на Милов, Новиков и останалите звезди на ЦСКА България не успя да стигне до медал на световното първенство в Загреб миналата година и остана извън челната десетка в отборното класиране.

Стоян Добрев



„Досегашните помощници ще водят подготовката на тима до избирането на нов селекционер. Ръководството на Българската федерация по борба заявява, че националният отбор ще бъде подготвян само от български треньори, следвайки програмата си, обявена на общото събрание през месец май 2025 г. Помощници на Стоян Добрев бяха и остават Юлиян Георгиев, Илиян Георгиев, Бисер Георгиев и Стефан Тошев“, гласи съобщението на управата на БФБ след вчерашната сбирка.

СТОЙЧО СТОИЦОВ