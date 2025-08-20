Управителят на благоевградския приют за кучета Ирена Везенкова: Съседът Я. Крумов опря пистолет в главата на съпруга ми Атанас и го удари, полицията го отчете като междусъседски спор (ОБНОВЕН)

С пистолет от съседа си е бил ударен пред входната им врата Атанас Пашов, съпруг на управителката на общинския приют за бездомни животни в Благоевград Ирена Везенкова. Екшънът се разиграл в събота пред очите на семейството му, пострадалият е приет с комоцио и рана на главата в спешно отделение, а нападателят Явор Крумов разпитан във Второ ПУ и освободен. Гневна от реакцията на полицията, Ирена Везенкова изля възмущението си в публикация на страницата си във Фейсбук. Ето какво разказа тя пред „Струма“ за случилото се в събота привечер пред дома им в с. Железница:

„Нападна ни, защото кучетата ни го лаят. Те го правят, защото постоянно ги дразни, хвърлял е дори пиратки по тях. Миналата година пуснахме срещу него сигнал за отправени заплахи и бе предупреден от полицията.

Миналата събота беше видимо пиян, минавайки край двора ни, кучетата започнаха да лаят и той започна да псува. Повиших тон: „Как пък не ти омръзна да псуваш?!“, а Наско добави: „Толкова си може“. Това го взриви, изкрещя: „Сега ще ви наглася всички!“, и се затича към двора ни, вадейки пистолета, който постоянно носи в чантичката си с документите. Той не е полицай, гастарбайтер е в Англия, прибира се често и не знам на какво основание носи пистолет. Знам, че е ловджия, но съм чула, че дружинката на с. Железница, с която ловува, не го иска, защото ходел пиян на лов и насъсквал едно от кучетата си да напада чуждите.

Сцепената глава на пострадалия Пред очите на 10-годишния му син Атанас Пашов (вдясно) е нападнат от съседа Явор Крумов

Беше грешка, че Наско не му позволи да нахълта в двора ни и го спря на входа. Не е имало скандал, нито разправия, той директно го удари в главата с пистолета. Полицаите от Второ районно се опитаха да потулят случая, изкарвайки го междусъседски скандал, какъвто изобщо не е имало. Случилото се беше опит за убийство и това ясно се вижда на видеозаписа, който съм им предоставила. Обадих се на тел. 112, ревейки, че той зарежда пистолет в главата на мъжа ми, и това трябва да е записано. Междувременно нападателят избяга, виждайки, че се появи друг съсед, който видя оръжието му и чу заплахите му. Изчакахме патрула да дойде, дадохме обяснения и ни насочиха да отидем в спешно отделение, защото главата на съпруга ми кървеше. Докато пътувахме, от полицията ни се обадиха да сме отишли във Второ районно да се разберем. Отбиваме, а полицаите ни разиграват като маймуни, разпитвали нападателя, а ние да ходим в спешното. Добре че там поне реагираха професионално, веднага направиха няколко консултации и скенер на Наско и се разбра, че е с комоцио. На него започна да му се гади и да му се вие свят и лекарите го задържаха. Тръгнах си и на път за вкъщи се обадих на познат да разбера задържал ли е нападателят и бях ужасена, че са го пусналида си ходи. Как да се прибера?! Добре че синът ни (той е на 10 г.), който стана свидетел на всичко, го взе баба му. Той още е в шок, страх го е и не иска да излиза и потърсих помощ от психолог.

Най-силно ме потресе обаче, като разбрах, че случаят е заведен във Второ районно като съседска свада! При всички доказателства – медицински, камери, свидетели и записи, да пуснат лице, направио опит за убийство, това за мен е знак, че някой влиятелен и високопоставен го закриля и ще му съдейства да избегне правосъдието и всякакво наказание.

Затова реших да оглася случилото се в социалните мрежи и да дам гласност, поне обществото да знае как „родната милиция ни пази“. И да не се потулват нещата, защото този „каубой“ Явор е опасен за обществото“, не крие чувствата си Ирена Везенкова.

Тя обясни, че семейството й живее в с. Железница от около 3 г., по същото време и нападателят, и съпругата му купили наблизо имот, но двете семейства не общуват.

Публикацията на Ирена Везенкова и обществения отзвук за случилото се бе причина днес от пресцентъра на ОД на МВР – Благоевград да направят следното съобщение:

„Във връзка с публикации в социалните мрежи за нападение над семейство в с. Железница, община Симитли, уточнявам, че на 16.08.2025 г. на тел. 112 е постъпил сигнал за междусъседски спор, при който е нанесен удар с неустановен към момента предмет в областта на главата на единия от участниците в спора, в резултат на което той е пострадал с порезна рана на главата, като му е оказана медицинска помощ в ЦСМП -Благоевград. От работещите по случая полицейски служители на 02 РУ -Благоевград са снети сведения от участниците в инцидента и е уведомена Районна прокуратура – Благоевград. Работата по установяване на всички факти и обстоятелства по случая продължава“.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА





