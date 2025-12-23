Управителят на ВиК – Благоевград инж. Мартин Петров: Работим за устойчиви и дългосрочни решения за водоснабдяването на всички села в община Благоевград, не за временно преразпределение на ограничени ресурси

Темата за водоснабдяването на селата в община Благоевград се очерта като една от приоритетните за ВиК – Благоевград през 2025 г. със заявки да продължи развитието си и през 2026 г.

Тя бе повдигната този месец, когато на заседание на Комисията по териториално и селищно устройство към ОбС – Благоевград се изсипаха кметовете на Благоевград, селата Логодаж, Селище, Зелен дол, Българчево, Бучино и Бело поле, както и управителят на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград инж. Мартин Петров и специалисти от водното дружество.

Повод за заседанието бяха внесените от ВиК оператора заявления за допускане и изработване на подробни устройствени планове – парцеларни планове (ПУП-ПП) за трасета на водопроводи между селата Логодаж и Селище, с. Долно Българчево и с. Бучино, както и между с. Бело поле и с. Бучино. Присъстващи от Логодаж изразиха притеснения, че чрез бъдещите проекти би могло да се стигне до отнемане на вода от тяхното село в полза на друго населено място.

В тази връзка управителят на ВиК – Благоевград категорично заяви, че целта на дружеството по никакъв начин не е да се отнема вода от едно село, нито да се пренасочва воден ресурс към друго. Подобно действие не само не би решило проблемите с водоснабдяването, но би създало предпоставки за още по-сериозни и задълбочени затруднения. Политиката на ВиК е насочена към устойчиви и дългосрочни решения, а не към временно преразпределение на ограничени ресурси, категоричен беше Петров.

Проблемите с водоснабдяването в част от населените места са дългогодишни и нерешени повече от 30 години, особено в сухите месеци, когато местните водоизточници пресъхват. Като опит за решение още през 2003 г. е изготвен и одобрен проект „Водоснабдяване на група Селище“, обхващащ селата Селище, Логодаж, Мощанец, Покровник, Долно и Горно Българчево и Бучино. Въпреки че за проекта е било издадено разрешение за строеж, той не е реализиран поради редица обективни причини.

През 2023 г. ВиК – Благоевград предприема конкретни стъпки за трайно решаване на тези дългогодишни проблеми, като възлага изработването на нов, актуален вариант за водоснабдяване на групата чрез водопроводната мрежа на гр. Благоевград. Това решение е избрано като най-бързо реализуемо, без необходимост от продължителни отчуждителни процедури и административни процеси, които често подлежат на обжалване.

Настоящият проект представлява първи етап от по-голяма концепция, чиято цел е да даде решение за водоснабдяването на всички села в общината. Проектът, който е изготвен със средства на водното дружество, предвижда най-засегнатите от безводие населени места – с. Зелен дол и с. Долно Българчево, на които водоизточниците пресъхват през сухите месеци, да получат вода от водопроводната мрежа на Благоевград. Като втори етап от проекта ще се разработи решение за водоснабдяването и на с. Селище и с. Бучино.

Паралелно с това се запазва и предвиденият в първоначалната схема нов водоизточник – кладенците в терасата на р. Струма. Вече са предприети действия за ползването на два от тях, които впоследствие ще бъдат включени в общата система за водоснабдяване на гр. Благоевград, Мощанец и Покровник.

Основната идея на новия проект е да се създаде възможност за връзка между системите, така че при необходимост да може да се подава вода от мрежата на гр. Благоевград към по-малките населени места, без това да ощетява което и да е село.

След обсъждане на всички факти и обстоятелства, на заседанието на комисията по ТСУ, а в петък и на заседанието на ОбС беше гласувано и прието искането на ВиК оператора за изготвяне на ПУП-ПП за трасета на водопроводи, които ще бъдат част от бъдещ проект за свързване на населените места.

Целта на дружеството е подобряване на водоснабдяването на всяко населено място, включително и на с. Логодаж, обясни инж. Петров.

Предложение за трасе на водопровод от с. Логодаж до разклона за с. Дренково

„Водопроводната мрежа на селото беше предоставена на ВиК за стопанисване и експлоатация през 2017 г. в изключително лошо състояние, разказа инж. Петров. През следващите години от страна на дружеството бяха извършени редица дейности за подобряване състоянието на активите и качеството на услугата „водоснабдяване“. Беше реконструирана ПС и подменени помпените агрегати, подменихме над 3 км от водопроводната мрежа, монтирани бяха нови СК и регулатор на налягането. В момента е в процес на доразработване и внедряване на система за автоматизиран контрол SCADA. Само за периода 2024-2025 г. вложените средства възлизат на 326 783 лв. с ДДС, а общият размер на инвестициите от 2018 г. до момента е над 367 200 лв. с ДДС. В резултат на тези дейности водоснабдяването е значително подобрено и през 2025 г. не е въвеждан режим на водоподаването“, каза Петров.

Като последователна политика на дружеството, ВиК – Благоевград работи по поетапна подмяна и рехабилитация на водопроводните системи в селата. До момента напълно са подменени мрежите на с. Зелен дол и с. Долно Българчево, а в момента се изпълняват ремонтни дейности в с. Долно Церово и с. Мощанец. Подобни проекти се планират в следващите години и за останалите населени места.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград ще продължи да работи прозрачно и отговорно, с ясен ангажимент към жителите и с основна цел – сигурно, качествено и устойчиво водоснабдяване за всички населени места, обявиха от водния оператор.

ВАНЯ СИМЕОНОВА