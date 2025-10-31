Управителят на „Напоителни системи“ ЕАД, клон „Струма-Места” Бисер Михайлов: Финализираме един успешен поливен сезон 2025 г.

„Напоителни системи“ ЕАД, клон „Струма-Места”, приключва успешно поливен сезон 2025 г., като регистрираме засилен интерес от страна на земеделските производители. Непроменена остана цената за доставка на вода за напояване и успяхме да удовлетворим нуждите на земеделските стопани в региона, заяви управителят Б. Михайлов.

Климатичните промени и засушаването от години водят до тенденцията за малък приток, но въпреки това напояването беше обезпечено, като дори е постигната и очакваната от дружеството икономия на вода. „Напоителни системи“ ЕАД за всеки поливен сезон съобразява заявките си с изискванията на МОСВ, както и стриктно спазва месечните графици на МОСВ, така че водната маса от язовирите да бъде използвана съгласно Закона за водите, а именно удовлетворяване първо на питейно-битовото водоснабдяване, след което за земеделски цели.

Прогнозираме, че язовирите на територията на клона ще разполагат с достатъчен обем за безпроблемно протичане на поливен сезон 2026 г., въпреки това при регистриране на недостатъчен воден обем в язовирите за напояване за 2026 година, дружеството е в готовност отново да проведе информационна кампания със земеделските производители, по време на която да се уточнят и прецизират графиците за разпределение на водния ресурс.

Независимо от по-малките налични количества вода през предходните години и редуцираните заявки с необходими водни обеми, които „Напоителни системи“ ЕАД подава към МОСВ за одобрение, поливните сезони са приключвали успешно. Не се е налагало да бъде доставяна вода в условията на дефицит, а язовирите са акумулирали необходимия воден обем за следващия сезон. Периодът на годината от ноември до май е времето на есенно-зимното и пролетно пълноводие, което формира основната част от притока към язовирите.

На територията на клон „Струма-Места“ са предприети редица мерки и целеви инвестиции за възстановяване на напояването и рехабилитация на инфраструктурата. Работим за развитието на едно устойчиво и конкурентноспособно земеделие.

ИВАН ПЕТРОВ