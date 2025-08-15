Управителят на фирмата Даниел Неделков: Дерайлиралият товарен влак се е движел със скорост под максимално допустимата

Дерайлиралият товарен влак се е движел със скорост под максимално допустимата, заяви пред „Хоризонт“ управителят на фирма „Булмаркет“ – Даниел Неделков.

Той обясни, че два от вагоните, които не са засегнати, имат записващи устройства и това ще помогне за изясняване на точните причини:

„Машинистите са подали писмени обяснения. Разговаряли са с представители на полицията и пожарната. Тествани са за алкохол – отрицателно. Влакът, по техните обяснения, се е движел със скорост под максимално допустимата за участъка. На двата локомотива, които за късмет не са засегнати, има регистриращи устройства. Разследването ще свали данни от тях, ще установи цялата последователност от събития. Машинистите описаха, че при управлението на влака са усетили нередност, скъсване на въздухопровода и дерайлиране на вагони, от втори вагон назад, че е възникнал пожар и се евакуират. От дерайлирането и цистерните, които са полегнали, е започнало изтичане на дизелово гориво и е възникнал сериозен пожар“.





