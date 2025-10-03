НОВ ТРУС В ЩАБА НА ОРЛЕТАТА! Управителят на ФК „Пирин“ К. Петров хвърля оставка 9 месеца след назначението, отива на работа в чуждестранна търговска фирма

За овакантения пост спрягани бившият шеф на „Македонска слава“ и на орлетата В. Попов, легендите Н. Петрунов и П. Михтарски…

Управителят на ФК „Пирин“ Костадин Петров хвърля оставка само девет месеца след назначението му в края на януари т.г. с временен статут до провеждането на конкурс за поста, какъвто още не е насрочен. Бившият зам. директор на „Паркинги и гаражи“ седна на шефското кресло във футболния клуб след раздялата с предшественика му Петър Занев, който започна работа в ЦСКА. Решението на Петров да напусне е заради примамлива оферта от чуждестранна търговска фирма. Очаква се до няколко дни той да внесе оставката си в деловодството на общината, а кметът Методи Байкушев да предложи негов наследник, който трябва да бъде гласуван от Общинския съвет.

К. Петров П. Михтарски Н. Петрунов

За овакантената длъжност традиционно се спрягат легендите Николай Петрунов, който преди около 2 г. беше технически директор на орлетата, и консултантът на настоящите собственици на отбора Петър Михтарски. Обсъжда се и завръщането в клуба на бившия шеф на вече несъществуващия „Македонска слава“ Венко Попов, който беше в Борда на директорите на „Пирин“ до средата на 2021 г., когато по нареждане на тогавашния бос на орлетата Пол Белогур бе освободен, а скоро след това сдаде поста си и на управител на общинското дружество, за да дойде на неговото място Атанас Дафинов.

СТОЙЧО СТОИЦОВ