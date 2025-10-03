НОВ ТРУС В ЩАБА НА ОРЛЕТАТА! Управителят на ФК „Пирин“ К. Петров хвърля оставка 9 месеца след назначението, отива на работа в чуждестранна търговска фирма

За овакантения пост спрягани бившият шеф на „Македонска слава“ и на орлетата В. Попов, легендите Н. Петрунов и П. Михтарски…
Управителят на ФК „Пирин“ Костадин Петров хвърля оставка само девет месеца след назначението му в края на януари т.г. с временен статут до провеждането на конкурс за поста, какъвто още не е насрочен. Бившият зам. директор на „Паркинги и гаражи“ седна на шефското кресло във футболния клуб след раздялата с предшественика му Петър Занев, който започна работа в ЦСКА. Решението на Петров да напусне е заради примамлива оферта от чуждестранна търговска фирма. Очаква се до няколко дни той да внесе оставката си в деловодството на общината, а кметът Методи Байкушев да предложи негов наследник, който трябва да бъде гласуван от Общинския съвет.
За овакантената длъжност традиционно се спрягат легендите Николай Петрунов, който преди около 2 г. беше технически директор на орлетата, и консултантът на настоящите собственици на отбора Петър Михтарски. Обсъжда се и завръщането в клуба на бившия шеф на вече несъществуващия „Македонска слава“ Венко Попов, който беше в Борда на директорите на „Пирин“ до средата на 2021 г., когато по нареждане на тогавашния бос на орлетата Пол Белогур бе освободен, а скоро след това сдаде поста си и на управител на общинското дружество, за да дойде на неговото място Атанас Дафинов.
СТОЙЧО СТОИЦОВ