Управител на недолюбвана в 3 общини фирма чрез ЕТ измъкна под носа на Н. Динков-Нинджата ул. „Хан Крум“ в Струмяни

Победата окрили В. Георгиев и оттогава той кандидатства по всяка обществена поръчка на общината – има оферти вече за 4 коренно различни обекта, при това е без конкуренция

Заради нищожна разлика в офертата от 230 лв. благоевградският строителен предприемач Николай Динков-Нинджата загуби обществена поръчка за поставяне на тротоари на ул. „Хан Крум“ в Струмяни. При прогнозна стойност на поръчката от 110 000 лв. без ДДС фирмата на Нинджата „ВИП Трейд енд Билд“ поиска 109 499,68 лв. и с получените 99,92 т. остана втора след ЕТ „Артемис – София Атанасова“ от Долна Градешница, на която комисията присъди максималния брой от 100 точки заради ценовата оферта от 109 268,83 лв.

Николай Динков В. Георгиев е готов както да освети общината, така и да ремонтира сградата на администрацията

Любопитно е, че прокурист на победилата фирма е Васил Кузманов Георгиев, управител на популярната „Аделина Стил 99“, която години наред печелеше обществени поръчки в Кресна, Струмяни и Симитли. Тя се прослави през 2016 г., когато заплаши да изнесе на публична продан цялата мебелировка и техника в кметството на Струмяни, ако кметът Емил Илиев не й изплати спешно 260 000 лв., които предшественикът му Валентин Чиликов й дължал. По същата схема – извършени, но неплатени дейности от предишната кметска управа, фирмата предяви претенции и към община Кресна в размер на 600 000 лв., а към Симитли – за 148 000 лв. Кметовете на 3-те общини успяха да се издължат, но бяха единодушни, че общините им вече са затворена врата за „Аделина Стил“.

В момента собственикът на фирмата, която спечели обществената поръчка за тротоарите на ул. „Хан Крум“ – София Атанасова, е управител и на регистрираната през 2017 г. „Аделина Стил 2017“ със седалище отново в с. Долна Градешница.

Показателно е, че веднага след като бе обявена за победител в Струмяни, „Артемис – София Атанасова“ подаде оферти за всички следващи поръчки в общината. Така в момента едноличният търговец е кандидат да изгради Мрежа Н.Н.0,4kV от МТП-6 до 163 в Микрево /стойността на поръчката е 292 689,28 лв. без ДДС/, да подмени уличното осветление на с. Микрево /148 972,99 лв./ и на три улици в с. Илинденци /125 000 лв./, както и да направи основен ремонт на първия етаж в общинската административна сграда на Струмяни, който е с прогнозна стойност 116 666,67 лв. без ДДС. И по четирите обществени поръчки ЕТ „Хан Крум – София Атанасова“ е единствен кандидат.

ВАНЯ СИМЕОНОВА