Упражнения за освежаване на уморени очи

Екраните ни отвличат вниманието през целия ден, оставяйки очите сухи, уморени и бавно променящи фокус. Но четири прости упражнения могат да възстановят плавното движение и остротата на зрението, според Times of India.

Тези основни методи за зрителна терапия отпускат мускулите, намаляват напрежението и подобряват проследяването без инструменти и без да губите време.

Палминг за дълбоко отпускане

Разтъркайте дланите енергично, докато станат приятно топли, след което ги сложете свободно върху затворените очи, пръстите оформени като „шатра“, за да блокирате светлината.

Особено полезно е да се прави сутрин веднага след събуждане, за да се отпуснат очите. Потопете се в меката тъмнина, дишайте бавно и дълбоко в продължение на две минути.

Топлината разширява кръвоносните съдове, изчиства токсините от умората и „рестартира“ претоварените нерви.

Правете упражнението два пъти на ден, особено след дълга работа пред екрана, за да облекчите главоболието от напрежение и сухотата на очите.

Фокус „близо–далече“ за бързо превключване

Протегнете ръка напред, палецът нагоре като при автостоп. Фокусирайте поглед върху палеца за три секунди, след което бързо прехвърлете поглед към отдалечен обект на около 3 метра за още три секунди. Мигнете пълноценно и повторете 15 пъти.

Това упражнение тренира фокусните мускули, ускорявайки превключването между близки и далечни разстояния и намалявайки замъглеността от безкрайни имейли или скролване. Утринното му изпълнение задава острота за целия ден.

Проследяване на „осмица“ за пълен диапазон движения

Представете си легнала „8“ на около 3 метра пред вас, с размер като обръч. Следвайте контурите ѝ само с очите – плавно и равномерно – 30 секунди по часовниковата стрелка, след това обратно. Усетете как разтягането преминава нагоре, надолу, вляво, вдясно и по диагоналите.

Два цикъла на сесия изграждат периферната сила и плавността на движенията, облекчавайки сковаността от продължително фиксиране на погледа. Отлично за вечерно отпускане.

Плавно проследяване с молив

Вземете молив и го дръжте на нивото на очите на изпъната ръка. Следете върха му, бавно премествайки го по хоризонтала от ляво надясно 10 пъти, след това вертикално нагоре-надолу още 10 пъти. Дръжте главата неподвижна, за предизвикателство леко увеличете скоростта.

Това упражнение усъвършенства плавните движения на очите, имитирайки реални ситуации – четене на редове или наблюдение на трафик – и изглажда резките движения, които водят до умора.

След всяка серия направете 20 бързи мигания, за да разпределите равномерно сълзния филм и да освежите очите. Целете 10 минути сутрин и вечер.