Ураганите от Михнево оглавиха еднолично върха след третата си поредна победа и зрелищното равенство в Кърналово

С пълен актив „Ураган“ от Михнево е едноличен водач в зона „Струма“ на „Б“ областната група в Пиринско след домакинското 4:0 срещу „Подгорец“ от Коларово, предхождано от победи като гост в първите два кръга. Резултата откри Сотир Касареев в 36-та мин. с добавка след шута на Николай Георгиев. Самостоятелна флангова акция на Николай Тилев в 52-та мин. завърши с мощна тупалка в далечния ъгъл за 2:0. 180 секунди по-късно ветеранът Димитър Масларов посрещна със странична ножица центриране от ясно, за да фиксира класическата разлика. Отново той покачи на 4:0 в 60-та мин., след като нахлу и прехвърли вратаря на подгорци. „Нямаме нови играчи, играем със състава от миналия сезон, но себераздаването и мобилизацията видимо са на различно ниво“, обясни превъплъщението на ураганите, които миналата година финишираха предпоследни, а сега бият наред, техният лидер Александър Тилев.

Зрелищно 3:3 подели точките в Кърналово, където се срещнаха другите 2 непобедени отбора от триумвирата на върха „Огражденец“ и „Бела 08“, които предложиха интересна битка под неистовата подкрепа на агитките си. За домакините на два пъти се разписа Мартин Стоев, а едно попадение добави Антоан Велев. Огъня за трикольорите отсреща поддържаха Стоян Харизанов /2/ и Ангел Ангов. С голово равенство 2:2 завърши мачът между „Калабак“ и „Яворница“. Първият гол на терена в Самуилово падна още във 2-та мин., когато Орхан Асанов изведе листата напред. Точно изпълнена дузпа от Диего Александров в 18-та мин. върна спора в изходна позиция. В 45-та мин. Дейвид Василев направи пълния обрат, а четвърт час преди края Спас Иванов подели точките.

Вятърът на промяната задуха в Михнево и ураганите поведоха колоната Зрелищен хикс заформиха „Огражденец“ и „Бела 08“, а гостите се радваха на сериозна подкрепа в Кърналово Първи точки през уикенда спечелиха миналогодишните първенци от Първомай

Първа победа записа след лошия старт актуалният първенец от миналия сезон „Огражден – Първомай“. Вълците подчиниха вкъщи с 3:1 петричкия „Стрела“ и се отлепиха от дъното на таблицата. Младият Атанас Тимов откри за домакините в 4-та мин. след подаване на Андон Георгиев. Гостуващият тим прониза Илчо Точков в 26-та мин., но спокойствието в редиците на първомайци върна в 40-та мин. Антонио Геров след асистенцията на автора на откриващото попадение. В 48-та мин. Динчо Георгиев сервира към Андон Георгиев, който рано затвори мача.

СТАНЧО СТАНЧЕВ