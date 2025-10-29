Ураганът „Мелиса” връхлетя Куба

Ураганът „Мелиса“ връхлетя южното крайбрежие на Източна Куба само часове, след като причини опустошения в съседна Ямайка, съобщава „Ройтерс“.

Той бе най-силният циклон, регистриран досега, който е преминавал през тази карибска островна държава.

Мелиса за последно се намираше на около 95 км югозападно от Гуантанамо, Куба, с максимални устойчиви ветрове от 195 км/ч, съобщи Националният център за урагани на САЩ в последната си актуализация.

Той отслабна до ураган от категория 3, откакто достигна брега близо до югозападния град Ню Хоуп в Ямайка, носейки устойчиви ветрове до 295 км/ч. Това е доста над минималната скорост на вятъра от 250 км/ч за буря от категория 5 – най-високото ниво по скалата на Сафир-Симпсън.

В Югозападна Ямайка енорията Света Елизабет се оказа „под вода“, като над 500 000 жители останаха без електричество.

„Досегашните сведения са за щети на болници, значителни щети на жилищни имоти, жилищни и търговски имоти, както и щети на пътната ни инфраструктура“, заяви премиерът на Ямайка Андрю Холнес след отминаването на бурята.

Той посочи, че правителството не е получило потвърдени данни за смъртни случаи, свързани с бурята, но предвид силата на урагана и мащаба на щетите, „очакваме да има жертви“.

Ветровете на Мелиса отслабнаха до 233 км/ч, докато бурята преминаваше покрай планинския остров, засягайки планинските общности, уязвими от свлачища и наводнения.

Кубинските власти съобщиха, че на около 500 000 души е наредено да се евакуират на по-високи места. На Бахамите – следващите по пътя на Мелиса на североизток, правителството нареди евакуация на жителите в южните части на този архипелаг.

По на изток, островът, споделян от Хаити и Доминиканската република, се сблъска с дни на проливни дъждове, довели до най-малко четири смъртни случая.

Местните медии съобщиха за най-малко три смъртни случая в Ямайка по време на подготовката за бурята, а координатор при бедствия е получил инсулт в началото на урагана и е бил откаран по спешност в болница. Късно снощи много райони останаха откъснати от света.