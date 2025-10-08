Урсула фон дер Лайен: Инцидентите с дронове показват, че Европа е изправена пред хибридна война

Инцидентите с дронове и нарушения на въздушното пространство показват, че Европа е изправена пред хибридна война. За това предупреди председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пред Европейския парламент.



Тя поиска отговор, който е различен от традиционната отбрана, защото това било ескалираща кампания срещу гражданите. Фон дер лайен не заяви директно, че Русия е отговорна за всички инциденти, но поясни, че москва цели да раздели европа.

„Трябва да сме готови да напуснем зоната си на комфорт. Трябва да проучим нови начини за действие. И най-важното е, че трябва да възпираме всеки, който се стреми да навреди на нашата територия и на нашия народ. Изборът пред нас е много прост. Или можем да се отдръпнем и да гледаме как руските заплахи ескалират, или да ги посрещнем с единство, възпиране и решителност”, заяви Фон дер Лайен.