Урсула фон дер Лайен: Европа е в битка, битка за континент, който е цял, в мир, битка за свободна и независима Европа…

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изнесе ежегодната си реч за състоянието на Съюза пред Европейския парламент в Страсбург. Това е възможност да бъде очертана политическата програма на блока от 27 държави за предстоящия политически сезон.

Стартът беше даден от председателя на Европейския парламент Роберта Мецола в 10 ч. българско време.

Тя заяви: „В тези безпрецедентни времена се нуждаем от яснота и решителност”. От Европа, която поема отговорност за своята сигурност, Европа, която позволява на бизнеса да работи по-лесно. Европа, която е по-справедлива за всички, застъпваща се за демократичните ценности.”

„В днешно време имаме чувството, че света гори с агресията на Русия в Украйна, ужасяващата ситуация в Газа и Близкия Изток”, посочи Мецола.

Сега е моментът за Нова Европа, за да може Съюзът да оцелее и да запази своето място в света. Излизам с предложение за единство, заяви председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен в началото на своята реч „За състоянието на съюза“.

Войната трябва да приключи със справедлив и траен мир за Украйна, заяви Фон дер Лайен. До момента са отпуснати 170 млрд. евро помощ, но е нужно още повече, каза тя:

„Можем да предложим на Украйна ново финансиране на основата на блокираните руски активи и да предоставим на Киев заем. Украйна ще върне заема, след като Русия плати репарациите. Предлагаме на Киев и нова програма – „Качествено военно предимство“, с която да се подсили военният отговор на Украйна срещу Москва“.

Председателят на Европейската комисия разказа историята на украинското момче Саша, което след руски обстрел, е изпратено заедно с майка си в лагер за филтриране. Оттам е трябвало да бъде изпратено да живее в руско семейство, но е спасено от своята баба Людмила. Саша и Людмила присъстваха в залата по време на речта на Фон дер Лайен. След разказа за тяхната съдба, евродепутатите се изправиха на крака с аплодисметни. Саша и Людмила продължават да търсят майката на момчето.

„Има десетки хиляди още украински деца, чиято съдба е неизвестна. Ние трябва да сме там – за украинските деца”, заяви тя.

Фон дер Лайен обяви, че ще бъде домакин на срещата на върха на Международната коалиция за завръщане на украински деца.

„Всяко дете трябва да бъде върнато”, заяви тя.

Тя заяви, че войната в Украйна трябва да приключи със справедлив и дълготраен мир за страната, а „свободата на Украйна е свободата на Европа”.

Фон дер Лайен акцентира на атаките на Русия в Украйна, при които загиват цивилни. Също така изрази пълна солидарност с Полша, след като руски дронове бяха засечени във въздушното пространство на страната.

„Посланието на Путин е ясно. И нашият отговор също трябва да е ясен. Нуждаем се от по-голям натиск върху Русия, за да седне на преговорната маса. Нуждаем се от повече санкции. В момента работим по 19-ия пакет в координация с нашите партньори. Разглеждаме възможностите за по-бързо премахване на руските изкопаеми горива. Нуждаем се от повече подкрепа за Украйна. Никой не е допринесъл толкова, колкото Европа – близо 170 млрд. евро финансова и военна подкрепа. И още ще бъде необходима”, заяви тя.

Фон дер Лайен посочи, че ЕС трябва да работи по ново решение за финансиране на Украйна с използване на руските активи. Със средствата от тези активи можем да дадем заем на Украйна. Страната ще плаща само заема, когато Русия плати за репарациите.

Тя заяви, че ЕС ще предложи нова програма – Качествено предимство във войските, което ще подпомогне украинските въоръжени сили. И подчерта, че Съюзът трябва да подпомогне Украйна при войната с дронове, която се води на фронта.

Председателят на Европейската комисия обяви, че блокът ще създаде партньорство за дронови технологии с Украйна, финансиран чрез заем от 6 милиарда евро от Инициативата за ускорено финансиране (ERA), водена от Г-7.

„Украйна има изобретателността. Това, от което се нуждае, е мащаб. И заедно можем да ѝ го предоставим: за да запази Украйна своето предимство и Европа да укрепи своите собствени способности“, каза още тя.

Председателят на ЕК посочи, че са мобилизирани 800 млрд.евро за сигурност и отбрана, включително и програмата SAFE – 150 млрд.евро, в която са се включили 19 държави.

Фон дер Лайен подчерта, че миналата седмица 26 държави от Коалицията на желаещите са заявили готовност да изпратят мироопазващи сили в Украйна или да участват финансово в гарантирането на примирие.

Тя заяви, че ще бъде представена пътна карта за задвижване на проектите в отбранителната индустрия.

♦ Войната в Ивицата Газа

Фон дер Лайен говори и за войната в Ивицата Газа.

„Случващото се в Газа разтърси съзнанието на целия свят. Хора, убити докато се молят за храна, майки, държащи безжизнени бебета. Тези гледки са катастрофални. Затова моето послание е – Причиненият от човек глад никога не може да бъде оръжие в една война. В името на хората, на живота, това трябва да спре”, заяви тя.

„Това е и част от по-систематична промяна през последните месеци, която е просто неприемлива. Видяхме финансовото задушаване на палестинската администрация. Видяхме плановете за проект за селище в така наречената зона Е1 на Западния бряг, което по същество би откъснало окупирания Западен бряг от Източен Йерусалим. Видяхме действията и изявленията на най-екстремистките министри в израелското правителство, които подбуждат към насилие. Всичко това сочи към ясен опит за подкопаване на решението за две държави. Ние не можем да позволим това да се случва“, подчерта председателката на ЕК.

Предстои среща на група на донорите за Палестина през октомври, на която ще бъде гласуван фонд за възстановяването на Газа.






