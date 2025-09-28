Условията за туризъм в планините са лоши, съобщиха от ПСС

Според информация от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския червен кръст (БЧК), условията за туризъм в планините са неблагоприятни.

Температурите са между пет и осем градуса, небе е облачно и в най-високите части на планините духа слаб вятър. Прогнозата за днешния ден предвижда дъжд навсякъде, като в момента все още няма валежи, уточниха от ПСС.

През последното денонощие е получен един сигнал за инцидент. Имаше случай с турист в района на Седемте рилски езера, който беше в лошо здравословно състояние. Туристът е транспортиран с хеликоптер до болница в София, добавиха от ПСС.

Днес времето над планините ще е облачно. Върховете и била ще бъдат скрити в облаци, според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). В райони на Западна България ще вали дъжд, а в най-високите части на Рила и Пирин – и дъжд, и сняг. Вятърът ще бъде слаб до умерен, идващ от изток-югоизток, а в най-високите зони – от запад. Максималната температура на височина 1200 метра е около 11°, а на 2000 метра – около 5°.





