Условна присъда за кюстендилец заради амфетамин за 46 лв.

С присъда, Окръжен съд – Кюстендил призна подсъдимия К. К. / на 44 г., неосъждан / за виновен в това, че на 11.07.2024 г. в гр.Кюстендил, в къща на ул. „К….“, без надлежно разрешително по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсурите, държал с цел разпространение високороскови наркотични вещества – амфетамин с общо нетно тегло 1.15 грама, на обща стойност 46 лв. – престъпление по чл.354а, ал.1, изр.1 от НК, за което, на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК, му налага наказание 1 година „лишаване от свобода“. На основание чл.66, ал.1 от НК, Окръжен съд Кюстендил отлага изпълнението на наказанието за срок от 3 години, считано от влизане на присъдата в сила. Съдът постановява през 3-годишния изпитателен срок пробационни мерки: „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ и „Включване в програми за обществено въздействие“.

Присъдата може да се обжалва и протестира пред Софийски апелативен съд в 15-дневен срок, считано от днес.