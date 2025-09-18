Условни присъди за ромската семейна банда „Масларе“ от Разлог, признаха, че са рекетьори и лихвари

Петимата роми от Разлог, които преди 2 месеца бяха арестувани при акция на ГДБОП и обвинени за участие в организираната престъпна група за рекет, бяха осъдени условно. По-леките наказания бяха договорени с наблюдаващия прокурор от Окръжна прокуратура, след като петимата обвиняеми от ромската фамилия се признаха за виновни за извършени престъпления по чл. 321 от НК. Споразумението бе одобрено днес от състав на Окръжен съд – Благоевград. Организираната престъпна група е действала в периода от началото на 2023 г. до 03.07.2025 г. на територията на община Разлог с цел да върши съгласувано в страната престъпления по чл. 213а, ал. 1 и по чл. 214 от НК – изнудване, осъществявано чрез отправяне на заплахи с насилие, и изнудване с причиняване на имуществена вреда. Поводът за насилствените действия били неуредени финансови взаимоотношения, свързани с незаконна лихварска дейност.

Ромската семейна банда за рекет и лихварство бе арестувана при акция на ГДБОП през юли

В бандата на „Масларе“, както била известна в ромската махала, са само роднини от фамилия Янкови. Тартори били бащата Сергей и синът Красимир, които дърпали „конците“, подпомагани от майката Милена, другия син Марин и жена му Надежда.

Със споразумението ръководителите на организираната престъпна група – 55-годишният Сергей Янков и 47-годишният Красимир Симеонов, се съгласиха да им бъде наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години, изпълнението на което е отложено за срок от 5 /пет/ години.

По силата на одобреното споразумение на всеки от участниците в групата – 41-годишния Марин, 38-годишната му жена Недежда и 58-годишната му майка Милена, е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 2 /две/ години, с 4-годишен изпитателен срок.

Състав на Благоевградския окръжен съд прецени, че така внесеното споразумение следва да бъде одобрено, тъй като е пълно – съдържа всички реквизити, визирани в разпоредбата на чл. 381, ал. 5 НПК, отговаря на изискванията на закона и не противоречи на морала. От деянията на обвиняемите не са причинени съставомерни, подлежащи на възстановяване, имуществени вреди. Страните са определили наказанията в съответствие с материалния закон и данните за личността на всеки от обвиняемите лица, държейки сметка за ролята на всеки един от тях в престъпната група, както и продължителността на действие на престъпното сдружение.

Споразумението е подписано от всички, предвидени в НПК, лица. Самопризнанието на обвиняемите по чл. 381 и чл. 382 от НПК съответства на съдържанието насъбрания по делото доказателствен материал, съобщиха от Окръжен съд – Благоевград. Одобреното споразумение има последиците на влязла в сила присъда.

