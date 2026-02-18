Усложнена пътна обстановка в страната, въведоха ограничения в планинските проходи

За 15 области в страната е обявен оранжев код за силен вятър и валежи от сняг в сряда. Очаква се поривите на вятъра в тези области да достигат до 100 км/ч.

От Столичната община обявиха, че 150 снегопочистващи машини са разпределени по райони. Осигурени са допълнително и 14 машини за Южната дъга на София.

През нощта сняг валя в много части на страната. Това доведе до усложняване на пътната обстановка в Северозапада, където имаше много закъсали автомобили. Движението на тежкотоварни автомобили през проходите Превала, Рожен и Пампорово беше ограничено във вторник вечер.

За закъсали тирове и автобуси по пътищата във Великотърновско тази нощ съобщава Нова. Проблеми със снега имаше край Самоводене (по пътя Русе – Велико Търново) и по трасето София – Варна. Камиони се изтеглят край село Раданово и град Стражица. Закъсалите автобуси са предимно туристически, транзитно преминаващи, с турска регистрация. Основният проблем се оказват не толкова трасетата, колкото чуждите тирове и автобуси с износени гуми.

От областната дирекция на полицията съобщават, че към 06,00 ч. днес пътната обстановка в областта е била усложнена:

⇒ В района на с. Кавлак има обърнат тир, който не пречи на движението.

⇒ Закъсали автомобили има край Свищов и в района преди с. Самоводене, катастрофирал тир има в района на с. Раданово. Той също не пречи на движението.

⇒ В района на с. Вардим има закъсал български автобус с 25 пътници, пътуващ в посока Букурещ. Пътниците са на топло, няма бедстващи. Пристигнаха екипи на пожарната, пътна помощ и друга техника, за да окажат съдействие.

⇒ Проблеми има и на пътя Велико Търново – София, край Севлиево – закъсали тежкотоварни автомобили пречат на движението.

⇒ Тир, превозващ тонове портокали, се обърна на пътя София – Варна край стражишкото село Кавлак.

Затворени пътища или въведени ограничения в областта няма, включително в Прохода на Републиката. От полицията апелират да се тръгва на път с подготвени автомобили и водачите да се съобразяват с пътната и метеорологична обстановка.

Бургаско

⇒ Поради силни снегонавявания и намалена видимост е временно ограничено движението на всички превозни средства по автомагистрала „Тракия“ между Бургас и Зимница. За леките автомобили се препоръчва обход по стария път Бургас – Карнобат, а за товарни автомобили над 12 т – обходни маршрути Петолъчката – Ямбол – Средец – Бургас и Петолъчката – Елхово – Средец – Бургас.

⇒ Движението на тежкотоварни автомобили над 12 т е ограничено и по II-73 (Ришки проход) между Карнобат и границата с област Шумен, както и по I-6 между Бургас и Ямбол.

⇒ Затворен за леки автомобили е пътят Бургас – Долно Езерово, в отсечката от “Сомат” до квартала, заради наводняване на ул. “Дряново”. Това е най-ниската точка в квартала и водата се стича от нивите. Пропускат се само автобуси, микробуси и камиони. Обходният маршрут е през квартал “Горно Езерово”.

Реките и деретата на територията на общината са с повишено ниво. Залятата улица в “Долно Езерово” се отводнява от екип на пожарната. Падналото количество дъжд е 65 литра на квадратни метра. Няма опасност за населението.

На терен работят 45 машини за почистване и обработка на републиканската пътна мрежа. Няма сигнали за бедстващи хора, а постъпилите до дежурния в областна администрация сигнали за паднали дървета се обработват активно

Русе и Разград

Заради обилния снеговалеж са затворени пътищата Русе – Бяла и Русе – Разград.

Няколко автобусни линии в Русе не успяват да изпълнят маршрутите си до крайните спирки, тъй като почистването на основните улици в града е затруднено. Още от вториник от общинската и областната администрация предупредиха жителите, че обстановката ще бъде усложнена и да не се пътува, ако не е крайно наложително. Снежната покривка е 26 см към 9часа сутринта в сряда и продължава да вали, съобщава метеорологичната станция в града.

Пътят към Разград е затворен по искане на Областното пътно управление в града, а от общината там съобщиха, че денят ще бъде неучебен заради усложнената обстановка.

Няколко населени места в общините Ветово и Иваново останаха без ток, но около 8 часа сутринта в повечето от тях електрозахранването е възстановено.

Казанлъшко

Няколко населени места временно останаха без ток в Казанлъшко, заради силният вятър и сняг, който продължава да вали.

Снимка: Георги Манев, NOVA

Заради постоянните навявания в подбалканския град Шипка, улиците са заснежени и заледени. Дърво падна на пешеходната улица в Казанлък. Скъса кабели, събори ограда и уличен стълб. Няма пострадали.

Силен вятър събори няколко дървета в град Крън. При падането си са скъсани кабели на електричеството.

Снимка: Георги Манев, NOVA

Екипи на енергото възстановяват мрежата. Няма пострадали хора.