Успехите на мъжкия волейбол: Спомен за среброто на Мондиала през 1970 г. в София

България е на втори финал по волейбол при мъжете след категорична победа над отбора на Чехия на полуфинала на Мондиала във Филипините. Преди 55 години обаче е отбелязан първият паметен миг в нашия волейбол. Като домакин през 1970 г. България печели сребърните медали, като отстъпва на финала срещу ГДР под ръководството на Димитър Гигов, припомня Нова.

Във финалната фаза България побеждава Полша, СССР, Чехословакия и Румъния. Мачовете се провеждат в София, Ямбол, Хасково и Кърджали. Участват 24 отбора. Шампион за единствен път в своята история става отборът на ГДР.

За паметния успех, немислим по онова време, си спомня в ефира на „Офанзива с Любо Огнянов“ журналистът Асен Минчев.

„Много малко са били хората, които са си представяли ,че тогава можем да постигнем успех, и то най-вероятно най-близките до отбора. Много е трудно да повярваш, че на най-силното първенство ще дойде лесна победа или голям успех. Тогава победихме СССР с 3:0 гейма, но много опълченско и героично. Имахме славата на първата държава, която побеждава непобедимите. По-малко от седмица преди Световното треньорът на „сборная“ Юрий Чесноков говори в София с председателя на нашата федерация по волейбол. Тогава казва, че иска с България да са първи и втори, но отговорният секретар Кирил Николов отвръща, че е по-добре всичко да се реши на терена. Най-добрият ни нападател Кирил Иванов малко хора го знаят – месец преди Мондиала излиза от състава преди Мондиала, Лъчезар Стоянов също. По време на мача с ГДР получава травма Васил Симов, който е в Залата на славата на световния волейбол. Няма неистински победи на България на турнира“, разказа спомените си Минчев.

По думите му сегашните шансове на България не са големи – 65% на 35% в полза на Италия.






