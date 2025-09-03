УСПЕХ ЗА ИСТОРИЯТА! Петричкият клуб по билярд с титла и 2 бронза от държавното първенство

Петричкият клуб „Bo&Bo“ записа най-големия комплексен успех в историята си, след като излъчи 3-ма от карето полуфиналисти на републиканското първенство по билярд на 9-та топка в Дивизия „А“. В крайна сметка Даниел Малчев стана шампион, докато Сашко Димитров и Радослав Милков се окичиха с бронз. 15 от най-добрите родни състезатели кръстосаха щеки във Варна, като жребият ги раздели в 4 предварителни групи, в които последваха двубои „всеки срещу всеки“. В гр. „С“ бъдещият златен медалист тръгна с 8:6 над Йоан Саламбашев, после със същия резултат бе подчинен Калин Върбанов. В последния кръг Д. Малчев загуби с 3:8 от Александър Георгиев, което го класира на 2-ро място в групата, заради по-доброто фреймово съотношение на Саламбашев, но и двамата излязоха от нея. Спортист №1 на Петрич за миналата година С. Димитров спечели безапелационно гр. „D“ след 3 успехи срещу съотборника си Р. Милков /8:3/, президента на българската федерация по билярд Людмил Георгиев /8:2/ и Емил Мичев /8:2/.

Г. Божков и съпругата му София посрещнаха със среднощно шампанско в столицата купата в ръцете на Д. Малчев и С. Димитров Р. Милков, Д. Малчев и С. Димитров

По-добрата фреймова разлика във въртележката между останалите 3-ма, които завършиха с по 1 победа и 2 загуби, прати Милков, който успя да бие Мичев с 8:3, на стратегическата 2-ра позиция. На ¼ финалите нашите момчета бяха безгрешни, като Малчев победи Мартин Савов с 8:4, С. Димитров изхвърли Мирослав Маймарев след 8:3, а Милков се наложи с 8:6 над победителя в гр. „А“ Марио Вълчев. В братоубийствения полуфинал Малчев бе безмилостен с Милков (8:0), в другия С. Димитров отстъпи в изключително оспорвана битка на Саламбашев (7:8). В спора за титлата петричанинът дублира успеха си срещу пловдивчанина Саламбашев с 9:2. Като исторически пробив определи представянето на подопечните си в залата на клуб „Джанго“ президентът на „Bo&Bo“ Георги Божков, който посрещна с бутилка шампанско в столицата двама от медалистите, защото Милков бе останал в Пловдив по трасето от Варна до София. „Сърцето ми е изпълнено с огромна радост и щастие. След години на труд, постоянство и безкрайна отдаденост, моите състезатели написаха история. Момчета, вие сте доказателство, че упоритостта, дицсциплината и любовта към играта винаги водят към успех. За мен всички вие сте шампиони“, гласи емоционалният пост на страницата на клубния шеф, чиято заетост от личен характер му попречи да проследи на живо петричкия триумф край морето.

СТАНЧО СТАНЧЕВ





