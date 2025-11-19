Установиха шофьора от Якоруда, прегазил куче при паркиране

Установен е шофьорът на автомобил, прегазил куче в Якоруда при паркиране, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Благоевград. Той е от града и на 83 години. При извършване на маневра за паркиране с лек автомобил „Рено“ около 07:00 часа на 10.11.2025 г. на ул. „Яне Сандански“ в Якоруда той прегази едно от петте кучета на жителка на града, която депозира жалба в Районното управление на МВР в Разлог.

Припомняме, че в множество групи в социалните мрежи бяха споделени ужасните кадри, направени от охранителни камери, показващи инцидента.



„Кучето е умишлено прегазено. На второто видео се вижда как майката се връща и вижда умрялото си дете“, гласи коментар в групата „Обичам животните”.

Шофьорът на автомобила е установен от работещите по случая полицейски служители и са му снети обяснения. Уведомена е компетентната прокуратура, под чийто надзор работата по установяване на всички факти и обстоятелства, свързани със случая продължава.