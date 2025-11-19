Топ теми

Установиха шофьора от Якоруда, прегазил куче при паркиране

Дата:
от: Събития
2 коментара
( 1390 )

Установен е шофьорът на автомобил, прегазил куче в Якоруда при паркиране, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Благоевград. Той е от града и на 83 години. При извършване на маневра за паркиране с лек автомобил „Рено“ около 07:00 часа на 10.11.2025 г. на ул. „Яне Сандански“ в Якоруда той прегази едно от петте кучета на жителка на града, която депозира жалба в Районното управление на МВР в Разлог. 

Припомняме, че в множество групи в социалните мрежи бяха споделени ужасните кадри, направени от охранителни камери, показващи инцидента. 

„Кучето е умишлено прегазено. На второто видео се вижда как майката се връща и вижда умрялото си дете“, гласи коментар в групата „Обичам животните”.

Шофьорът на автомобила е установен от работещите по случая полицейски служители и са му снети обяснения. Уведомена е компетентната прокуратура, под чийто надзор работата по установяване на всички факти и обстоятелства, свързани със случая продължава.

Tags:

Подобни новини

2 Коментара

  1. Някой си там

    Wert вие сте помияр/ка, развъждат кучета/котки „хора“ не чували за кастрация, вземат животно, омръзне им и изхвърлят,а за ветеранари – някой са си за бой, а да и за психиатри са садистите убиващи хора и животни.

    Отговори
  2. wert

    Тая жителка на Якоруда трябва да я глобяват всеки ден за нерегламентирано развъждане на помияри. Целия център е с нейни кучета. Даже синът й искаше да бие един ветеринар, дошъл да прибере няколко помияра. Естествено, че кучето е прегазено случайно. А другата кучерастка трябва да я въдворят в психиатрията. Пред тях също е пълно с помияри, които тя храни. Точно пред стадиона, където е пълно с деца.

    Отговори

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *