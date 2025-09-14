Утре започва новата учебна година за над 716 000 ученици у нас

Обратното броене преди официалния старт на новата учебна година вече е в ход. Утре сутрин първият звънец ще удари в над 2300 училища в цялата страна. Децата, които ще прекрачат за първи път училищния праг са 55 000. А общият брой ученици от 1 до 12 клас през новата учебна година е над 716 000, съобщава Нова.

По традиция се очаква утре трафикът в големите градове да е силно натоварен. За София съветът е да предвидите за придвижване много по-дълго време от обичайното.

Новата учебна година започва с няколко промени. Една от тях е, че вече не е нужно да се носят хартиени бележки в детските градини и училищата. Лични лекари обаче споделят, че много родители настояват именно за такава, защото в съответното училище или градина все още не са готови да приемат или обработват информацията по електронен път.





