Утре поетапно ограничават движението в активните и изпреварващите ленти между 98-ми и 99-ти км на АМ „Струма“

Утре – 17 септември, между 10 ч. и 17 ч., поетапно ще се ограничава движението в активните и изпреварващите ленти между 98-ми и 99-ти км на АМ „Струма“ в двете платна /в посока София и в посока Кулата/. Временната организация е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на участъка на територията на област Благоевград. За извършване на дейностите скоростта в отсечката ще е ограничена до 90 км/ч.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира водачите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.





